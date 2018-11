Casado fracasa en su intento de impulsar un frente constitucionalista contra Sánchez / ()

La cumbre del PP ha sido un fracaso. Su líder, Pablo Casado, anunció hace unos días que quería formar un bloque de los partidos constitucionalistas en la oposición pero, como se ha constatado este miércoles, la iniciativa no ha tenido mucho éxito.

A mediodía, el presidente conservador entraba por la puerta de la sala chimenea del Congreso. Allí le esperaban sus socios de UPN y Foro Asturias. Los representantes de Coalición Canaria y PAR habían declinado la invitación.

Los populares no podían presumir de su poder de convocatoria. Pero, al menos, sí destacar la presencia de Ciudadanos. Aunque la foto perdía fuerza nada más conocerse que no iba a asistir Albert Rivera.

La formación naranja ha enviado a Ignacio Prendes, vicepresidente primero de la Cámara baja, quien, por cierto, ha llegado tarde al encuentro al coincidir este con una interpelación suya en el Pleno.

Algo que no ha hecho ninguna gracia en las filas conservadoras. Varios diputados han tachado de “desplante” la ausencia de Rivera. Otros han comentado que mandar a Prendes y encima tarde, les parecía todo “un boicot”.

De todas formas, la dirección nacional del PP ha salido satisfecha de la reunión. No se ha llegado a ningún acuerdo pero, insisten, en que esta cita es “solo el punto de partida”. Cuentan que les ha servido para realizar “un diagnóstico” de la situación y que se volverán a ver después de las elecciones andaluzas.

Quieren que exista un frente común en defensa de la unidad de España y en materia tanto económica como educativa. Al principio, desde Génova se apuntó que iban contra Pedro Sánchez. Pero esta mañana se ha modulado el mensaje, pidiendo a los socialistas que participen en los trabajos.

"Hacemos un llamamiento al PSOE para que realmente se sume donde tiene que estar, que es con los constitucionalistas", ha afirmado la portavoz del Grupo Popular, Dolors Montserrat.

Mientras, por parte de la formación naranja, Nacho Prendes, reclamaba "rescatar al PSOE de las garras del sanchismo" logrando que vuelva a la "senda constitucional en la que siempre estuvo".

La formación de Rivera le ha venido restando importancia a este encuentro desde el principio. Ya no sólo porque a la cita no haya acudido el presidente del partido sino también porque, como ha confirmado Prendes tras la misma, no se ha pactado ninguna iniciativa conjunta y sólo se ha analizado la situación y se han expuesto las posiciones de cada uno.

“Nos hemos emplazado para el futuro y para dialogar en el trabajo diario parlamentario”, ha dicho Prendes. Es decir, que los partidos que han asistido han pactado ninguna iniciativa conjunta sino que se apoyarán (o no) en las que presente cada uno, aunque tendrán que dialogar y negociarlo.

“A Ciudadanos nos van a encontrar siempre en la defensa de la unidad de España”, ha explicado Prendes ante los medios, quien ha hecho un llamamiento para que también haya unidad en la concentración convocada el día 24 de noviembre por España Ciudadana, la plataforma nacida en el seno del partido naranja, para pedir al Gobierno que no indulte a los líderes separatistas que ahora están en la cárcel aunque todavía no han sido juzgado.

Por otro lado, el vicepresidente del Congreso ha querido subrayar que “el sanchismo está expulsando al PSOE del Constitucionalismo”. Además ha asegurado que la política de Pedro Sánchez con respecto a Cataluña está criticada por algunos históricos socialistas, como Alfonso Guerra, Nicolás Redondo Terreros o Paco Vázquez, que están “preocupados” por “esta deriva”.