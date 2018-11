¿Por qué los niños juegan a ser 'youtubers'?

El 67 % de las familias dice que sus hijos juegan a ser 'youtubers' y reproducen en el juego lo que ven en esos vídeos. Nada extraño si tenemos en cuenta otro dato que contiene el estudio realizado por el Instituto Tecnológico del Producto Infantil y Ocio: el 35% de los niños de 0 a 12 años accede a Internet cada día. Esta encuesta, realizada a 636 familias, cuenta también que la casa es el principal lugar empleado por los más pequeños para jugar. Lo contrapone con lo diferente que era el juego de sus padres que en un 43% de los padres desarrollaban su juego en la calle.

El estudio destaca la evolución de los nuevos juguetes y muestra cómo han aumentado los juegos sedentarios, individuales y de interior en detrimento de los de exterior, activos y colectivos. Cabe preguntarse cuál es el concepto de los niños sobre el juego y cómo lo conciben. Los niños pasan menos tiempo al aire libre que los presos, decía una campaña publicitaria de Persil liderada por el gurú educativo Sir Ken Robinson. Si no disfrutan del aire libre no podrán concebir un tipo de juego necesario para el desarrollo de su cerebro de una forma saludable, como destacan neuropsicólogos como Álvaro Bilbao.

Los niños juegan a ser 'youtubers' porque son los referentes que tienen. Los que les damos. Lo extraño sería que no lo hicieran. Los desarrolladores de la tecnología saben muy bien cómo funciona el cerebro para captar su atención. Para pasar de un vídeo a otro como si fueran pipas. Un comportamiento compulsivo que responde a un diseño. No hay engaño posible. Solo hay que conocer de qué forma incide en el desarrollo y el comportamiento de los más pequeños.

"Los niños no son adultos pequeños. Necesitan tramitar toda su energía en lo físico. Cuando sobre expones a una pantalla con el alto nivel de excitación que hay en las imágenes. Está todo preparado para que no puedas dejar de mirar. Youtube Kids está diseñado para que no puedas dejar de mirar y te vayas de un vídeo a otro y acabas viendo una cosa que no tenía nada que ver con la primera" explica Raquel Huéscar, psicóloga infantil y perinatal.

"Los niños no puede tramitar esa excitación que genera tanta pantalla. Por eso muchos padres relatan que a sus hijos les ponen nerviosos o no hay quien les quite la tableta", cuenta. El problema, según la psicóloga es que no pueden tramitar todas esa energía de forma psicomotriz, no puede correr o moverse y permanecen sentado frente a la pantalla. Produce una activación sin la oportunidad de darle salida a esa energía de una forma física.

Probablemente, si a los niños les planteáramos jugar a Pippi Calzaslargas en el parque, fabricarse tirachinas, tirar piedras o construir cabañas tirarían la tableta sin pensárselo. Descubrir el mundo sigue siendo más estimulante que quedarse en el sofá de casa. Solo hace falta tiempo para poder estar con los niños y acompañarlos en su propio camino. Quizá una encuesta sobre conciliación sería tan necesaria como esta de juguetes y tecnología.