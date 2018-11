Hamilton, sobre el GP de India: "Ese dinero podría haberse gastado en escuelas o en casas para los necesitados"

Lewis Hamilton, actual campeón del mundo, ha querido matizar su última polémica. Cuando le preguntaron por el nuevo Gran Premio de Vietnam, planeado para el 2020, el piloto de Mercedes dijo que prefería que los nuevos GPs del futuro se celebrasen en países con "tradición automovilística".

"No sé cómo de importante es tener nuevos países en el circuito. Si existiese además del GP de Silverstone, el GP de Londres sería genial", comenzó. "He estado en Vietnam y es precioso. He estado en India antes de una carrera y era extraño porque India es un país muy pobre, pero aún así teníamos este increíble circuito de GP en la mitad de la nada. Me sentí muy desorientado cuando fui a ese GP", explicó durante la entrevista con la BBC.

Ahora, el piloto inglés ha querido matizar sus palabras mediante un comunicado en Twitter. "Hola a todos. He notado que algunas personas están decepcionadas con mis comentarios sobre India. Lo primero de todo, India es uno de los sitios más bonitos en el mundo. La cultura es increíble. He estado previamente y mis experiencias han sido increíbles, no obstante, mientras es uno de los países en vías de desarrollo también tiene mucha pobreza", comenzaba el mensaje.

El GP de India entró en el Mundial durante las temporadas desde 2011 a 2013. "Mi experiencia se basa en que durante el Gran Premio me sentí extraño al conducir junto a personas sin hogar y luego llegar a un gigantesco estadio donde el dinero no era un problema", explicó.

"Se gastan millones en una pista que luego no se usa. Ese dinero podría haber sido gastado en escuelas o en casa para los necesitados. Cuando tuvimos la carrera, nadie vino porque era demasiado caro o no había inteés. A pesar de todo, conocí a unos fans increíbles", concluyó.