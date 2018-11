Bielsa: "No tener la pelota tiene un solo objetivo, el que no la tiene no se equivoca"

Marcelo Bielsa en rueda de prensa ha querido dejar el papel de "Loco" por el de "Filósofo". No es extraño en el técnico argentino sus reflexiones e interpretaciones sobre juego, siendo uno de los mejores especialistas en diseccionar y analizar el el fútbol.

Parece que el entrenador de Leeds United ha querido aportar su relfexión al debate que se ha creado en los últimos dias, tras la victoria del Betis en el Camp Nou jugando se esa manera tan característica que tienen los equipos de Setién, eso llamado "el fútbol bonito".

Marcelo Bielsa y una interesante reflexión sobre la especulación en el fútbol, el problema que puede traerle al fútbol y la industria del éxito ⚽️



Además, da la explicación de por qué un equipo prefiere no tener la pelota: "Para equivocarse menos..." 🔝 pic.twitter.com/nMK8Zsdyqa — La pizarra de Bielsa (@pizarrabielsa) 9 de noviembre de 2018

En su etapa en el Athletic Club, Bielsa demostró que es uno de esos técnicos que le gusta que sus jugadores ganen desde la posesión, el toque y la presión alta; sin embargo, no desacredita ninguna otra forma de juego que siguen muchos equipos y entrenadores.

"El juego fue creado para dirimir la creación. Con el paso del tiempo, el triunfo fue más importante que la belleza del juego. Hasta hace poco la belleza del juego era el camino más corto para alcanzar el triunfo. Hoy hay otros caminos. Todos reglamentarios: reducir la cantidad de minutos que se juega, el tiempo que pasa la pelota en el aire, que sea más conveniente no tener la pelota que tenerla".

A esto último ha querido dar una explicación de porque los equipos deciden jugar desde no tener la posesión: "No tener la pelota tiene un solo objetivo, el que no la tiene no se equivoca. El juego tendía al acierto, pero ahora está la alternativa de aprovechar el error. Esto tiene el riesgo de que en algún momento el espectador va a cambiar de deporte".

Según Bielsa, este tipo de especulación puede hacer perder el interés de la audiencia y lo compara con la NBA diceindo que: "En el basketball de la NBA el reglamento evoluciona en función de evitar la especulación". Un ejemplo de ello es que en la máxima competición del mundo de baloncesto, la defensa en zona está penalizada, ya que quita espectacularidad al juego.

"Las autoridades del fútbol no logran es penalizar la reducción del tiempo de juego intencionada, pero no porque no lo intenten. Hay muchos recursos, que son reglamentarios, que permiten reducir el juego. El público reclama juego y emociones", concluyó 'El Loco', sin dar una solución clara, pero teorizando sobre lo que está ocurriendo en el 'fútbol moderno'