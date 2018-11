Un perro lleva más de 80 días esperando a su dueña en la misma carretera en la que ella falleció en un accidente

En Hohhot, una ciudad al norte de Mongolia, una mujer perdía la vida en un accidente de coche el 21 de agosto de este 2018. Con ella viajaba su perro, que no sufrió secuelas físicas del accidente. Desde entonces y hasta ahora, el animal lleva 80 días esperando a que vuelva su dueña junto a las barandillas de la misma carretera en la que perdió la vida.

Su historia salto a las redes sociales chinas a través de Weibo y desde entonces más de millón y medio de personas se han hecho eco de la tragedia. Según declaraciones de un taxista a la BBC, muchas han sido las personas que se han querido acercar al perro, del que se desconocen datos, para ofrecerle comida, bebida y cobijo, pero el animal les rehúye y no regresa hasta que siente que está todo despejado.

El conductor del taxi asegura que la relación del can con su dueña era bastante estrecha y que desde hace más de dos meses el perro anhela que vuelva. Por eso no quiere abandonar la zona. ABC Net recogió que la Agencia de Noticias de China informó que varios voluntarios locales han intentado contactar con los familiares de la dueña del perro. De no dar con nadie, buscarían un lugar seguro para que se quede.

ABC Net recogió que la Agencia de Noticias de China informó que varios voluntarios locales han intentado contactar con los familiares de la dueña del perro. De no dar con nadie, buscarían un lugar seguro para que se quede.