Chaves pide al PP una prueba de la financiación irrgular del PSOE y el PP reconoce que no la tiene

Ni tan bronca ni tan duradera como la de Susana Díaz hace una semana. La comparecencia de Manuel Chaves, expresidente de la Junta de Andalucía, en la comisión que investiga en el Senado la financiación irregular de los partidos políticos ha discurrido este jueves con un tono serio pero no excesivamente agresivo en su cara a cara con el portavoz del PP, Luis Aznar.

Chaves ha comenzado su intervención quejándose de que la presidenta de la comisión no le había permitido realizar una declaración inicial con la que quería dejar claro que no iba a responder a aquellas preguntas que pudieran perjudicarle en su defensa en el juicio de los ERE, causa en la que la Fiscalía pide para él 10 años de inhabilitación por presunta malversación y prevaricación.

El expresidente de la Junta sí ha refutado, ante las acusaciones del PP, que en todo el sumario del juicio de los ERE no hay ningún "indicio, dato o prueba" de financiación ilegal del PSOE y tampoco se ha encontrado ninguna caja B en este partido.

Sin embargo, sí ha tenido que escuchar casi una hora de intervención del senador del PP Luis Aznar, quien ha considerado que ante los hechos que describe la Fiscalía en este juicio y aplicando el "sentido común" cabe concluir que los ERE falsos fueron "un mecanismo de financiación ilegal" del PSOE de Andalucía.

Para Chaves, no solo no hay ninguna prueba a este respecto, sino que ha retado al PP hasta en dos ocasiones a concretar en qué apartado de los informes de la Fiscalía y la acusación particular del caso de los ERE andaluces hay indicios de su posible implicación en una financiación ilegal de su partido.

A lo que Aznar ha respondido que no tiene ninguna prueba y que si la tuviera la llevaría ante los tribunales y no se la daría a Chaves, quien aunque no ha respondido a preguntas sí ha intervenido en cuatro ocasiones, la última para lamentar que las actitudes "grotescas y deleznables" del senador del PP.

Unos comportamientos que el también expresidente del PSOE ha considerado "incompatibles con el respeto y la dignidad" del Senado y por los que ha dicho que espera que Aznar le pida perdón en algún momento, después de que éste le dijera que podrían volver a llamarlo para comparecer en la comisión una vez terminado el juicio de los ERE.

Al final, el expresidente de la Junta y exdirigente socialista ha lamentado la actitud de Aznar durante esta comparecencia en una Cámara a la que siempre ha tenido "el máximo respeto" e incluso ha pedido un turno de palabra de cierre, que no ha sido concedido por la presidenta, para instarle a pedir perdón.