Del buen hacer de Ruth Lorenzo en 'OT', a la respuesta de Christian Gálvez a sus haters

Este miércoles, Ruth Lorenzo acudió a la octava gala de 'OT 2018' para ocupar la silla rotatoria del jurado. Y es que la cantante cumple con el perfil idóneo para ser jueza del talent musical, pues participó en la versión británica de 'Factor X' y representó a España en Eurovisión 2014.

Quizás por eso estuvo tan acertada en sus valoraciones, manteniendo una actitud que gustó a los seguidores del programa. Tanto es así que muchos bombardearon Twitter con elogios y críticas positivas hacia la intérprete:

Durante la jornada de ayer tampoco pasó desapercibida la respuesta de Christian Gálvez a todos aquellos que le acusan en redes sociales de tener favoritos en 'Pasapalabra', su programa.

Durante el programa de este miércoles, el presentador aprovechó un momento para contestar a sus detractores y, también, felicitar a Fran, el veterano concursante que volvió a perder 'El Rosco' tras fallar una respuesta:

Durante todo el tiempo que llevo haciendo Pasapalabra siempre había momentos en los que bueno pues, desgraciadamente, en las redes sociales siempre vertían un comentario que me terminaba molestando, ¿no? Y era que si un concursante era favorito mío u otro, tal... Y al final terminaban afectándome. Ahora ya no me afecta. ¿Sabes lo que voy a hacer, Fran? Independientemente de lo que digan cuatro en las redes sociales voy a ir y te voy a dar un abrazo porque has jugado muy bien, tío.