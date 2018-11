Cómo y dónde ver las Leónidas, la famosa lluvia de estrellas de noviembre

Desde el pasado miércoles, y hasta el próximo 30 de noviembre, los amantes de la astronomía pueden disfrutar de la lluvia de meteoros de las Leónidas. Una lluvia de estrellas, una de las más populares del año, que se produce cada año por los restos del cometa Tempel-Tuttle, una nube de escombros que interfiere con la Tierra cada mes de noviembre.

Tal y como recoge el Observatorio Astronómico Nacional en su página web, su máximo visible llegará en la madrugada del sábado 17 al domingo 18, a partir de las 00.00 horas (especialmente a las 03.00 horas). Por lo tanto, y dado que el pico de actividad de este año tendrá lugar en pleno fin de semana, los amantes de las lluvia de estrellas dispondrán de una ocasión espléndida para disfrutar de este fenómeno.

Cómo ver la lluvia de estrellas

Según revela el medio especializado Space.com, esta lluvia de estrellas suele ser una de las más activas del año. De hecho, en 1999 se llegaron a ver unos 3000 meteoros por hora en su máximo. Sin embargo, en esta ocasión tan solo podremos disfrutar de unos 20 meteoros por hora (uno cada tres minutos) por la Luna en fase creciente.

Los amantes de este tipo de fenómenos naturales no necesitarán instrumentos ópticos para poder disfrutar de esta lluvia de estrellas. Por lo tanto, todas aquellas personas que no quieran perderse este evento podrán hacerlo desde cualquier lugar que proporcione un cielo oscuro. No obstante, los expertos recomiendan hacerlo desde una zona que tenga pocos obstáculos para la vista.

Dónde ver las Leónidas

A pesar de que podrán verse meteoros desde cualquier parte del cielo, los astrónomos recomiendan prestar atención en los alrededores del radiante. Por esa misma razón, este sábado presta especial atención a todas aquellas constelaciones cercanas a Leo. De esta manera podrás disfrutar de la lluvia de estrellas sin dificultad.

La lluvia de estrellas será especialmente visible en la costelación Leo. / Space.com

En definitiva, los amantes de las lluvias de estrellas tienen una cita este sábado con las Leónidas. Un fenómeno natural que, pese a no presentarse con la misma intensidad de otros años, ofrecerá un espectáculo que nos permitirá disfrutar de una de las lluvias de meteoros más populares del año.