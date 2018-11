El Real Madrid no deja a Vinicius jugar el Sudamericano

El Real Madrid no cede y prohibe a Vinicius participar en el Sudamericano Sub-20, que se disputará en Chile entre el 17 de enero y el 10 de febrero de 2019. Así lo confirmó el seleccionador brasileño, Carlos Amadeu, tras el empate a cero de la canarinha contra Colombia. “Es seguro ya que Vinicius no irá al Sudamericano. La voluntad de ellos (los jugadores) es muy clara. Es de estar aquí, en la selección, todo el tiempo. Estoy diciendo que no será liberado porque yo estuve allí, conversé con ellos y me dijeron eso”, confirmó el entrenador.

De esta forma, el conjunto blanco se niega a perder a Vinicius en mitad de la temporada pero sí tiene una premisa: si Brasil se clasifica, el Real Madrid dejará al futbolista brasileño participar en el Mundial de esta misma categoría que se disputará en Polonia entre el 23 de mayo y el 15 de junio, por lo que en caso de que el conjunto blanco llegase a la final de la Champions en el Wanda Metropolitano se la perdería dado que la final se jugará el 1 de junio.“Nos lo ha prometido el Madrid”, aseguró Amadeu.

Tras el encuentro disputado entre Colombia y Brasil, Vinicius volvió a dejar claro su deseo de participar con Brasil en el Sudamericano. "Siempre es bueno volver a jugar con la selección en Brasil, además un amistoso contra Colombia es importante porque ellos también juegan el Sudamericano y tiene una forma de jugar diferente a la nuestra. Echo de menos jugar con Brasil, este partido nos viene bien para preparar el Sudamericano". El final de la frase demuestra que el futbolista brasileño no pierde la esperanza de estar en Chile.