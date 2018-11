Casillas: "Si me llama el Real Madrid o la selección, volvería encantado"

El portero del Oporto, Iker Casillas, ha revelado en la entrevista concedida a Valdano en Movistar + en un repaso a su exitosa carrera futbolística que “"si me llama el Madrid o la selección volvería sin pensarlo porque ha sido mi casa, donde me he criado", asegura. El portero español habla sobre su salida del Real Madrid sin descartar un posible regreso, al igual que con la selección española, a la que no acude convocado desde la Eurocopa de Francia.

“Creo que se ha dado un paso acertado. Creo que si hubiese seguido en el Real Madrid hubiese tenido un final peor que el que tuve”, comenta el de Mostolés acerca de su salida del conjunto blanco en el 2015. Mientras que sobre la vuelta al combinado nacional, Casilla tampoco cierra la puerta a un posible regreso mientras que la titularidad de David de Gea se encuentra en entredicho tras los últimos encuentros del conjunto de Luis Enrique.