Jesús Vázquez renueva su contrato con Mediaset España

Mediaset España y Jesús Vázquez han firmado un acuerdo para la renovación del contrato de larga duración que une al presentador con el grupo de comunicación. Así lo ha confirmado la compañía en un comunicado y también el propio Vázquez a través de redes sociales:

A lo largo de su extensa trayectoria, Jesús Vázquez ha presentado en Mediaset algunos de los formatos con mayor seguimiento de la televisión nacional y ha obtenido el reconocimiento de la crítica con un Premio Ondas, tres premios TP de Oro y un Micrófono de Oro, entre otras distinciones.

Referencia indiscutible en el ámbito de los espacios de entretenimiento tras casi 30 años como presentador, actualmente está inmerso en las grabaciones del concurso 'Bake off España', adaptación española del formato de éxito internacional 'The great British Bake off', que Cuatro estrenará próximamente.

Junto a su faceta como comunicador, destaca su labor en causas de carácter humanitario, en las que está especialmente involucrado como Embajador de Buena Voluntad de ACNUR desde 2008.