Condena firme de un año y tres meses por hacinar y mutilar a cincuenta perros

La Justicia ha declarado firme la condena de un año y tres meses de cárcel impuesta al dueño de un criadero ilegal de perros en la localidad extremeña de Don Benito, donde llegó a hacinar y mutilar a más de cincuenta animales que después pensaba vender. La sentencia también le prohíbe trabajar con animales durante tres años y cuatro meses más.

La Guardia Civil descubrió el criadero ilegal después de una denuncia del partido animalista PACMA: un total de cincuenta y cinco perros hacinados en jaulas, con apenas capacidad para moverse, durmiendo sobre alfombras de excrementos y a veces comiéndose sus propias heces. Varias hembras habían sido "explotadas reproductivamente" y había cortado las cuerdas vocales de algunos de ellos, impidiéndoles ladrar.

En un primer momento fue el juzgado de lo penal de la localidad el que le impuso un año y tres meses de cárcel por un delito continuado de maltratoa animal, condena ahora confirmada por la Audiencia Provincial, incluyendo la prohibición de trabajar con animales durante otros tres años y cuatro meses. La protectora El Refugio y la Federación de Protectoras de Animales de Extremadura (FEPAEX) han ejercido la acusación popular en este caso.

Buena parte de los animales, según explica la sentencia, presentan numerosas secuelas psicológicas después de haber permanecido hacinados en esas jaulas: casi treinta de ellos "presentaban importantes secuelas de tipo psicológico como estrés, ansiedad por la amputación de las cuerdas vocales e imposibilidad de comunicarse" y muchos de ellos también presentaban "una absoluta falta de confianza en el ser humano, que se evidencia en el hecho de agacharse al intentar cogerlos, temblar, orejas caídas e incluso orinar o defecar sin control, antes de ser tocados".

La "personalidad jurídica"

La sentencia describe cómo el condenado criaba - y maltrataba - a los canes para después venderlos, operando sin tener ningún tipo de licencia habilitante, suministrando medicamentos e incluso utilizando microchips fuera del mercado legal. Los jueces también razonan por qué no consideran que el maltrato a cada perro deba ser un delito concreto y no todos agrupados en uno continuado, lo que aumentaría considerablemente la condena.

Imagen de los animales hacinados en Don Benito en 2015 / El Refugio

La respuesta está en que los animales no son personas físicas o jurídicas y por tanto no son sujetos pasivo del delito de maltrato, aunque obviamente son los maltratados: "Cada animal tiene su individualidad, se trata de un ser vivo que siente y dispone de la protección penal oportuna para garantizar que sean respetadas su vida, su salud y su integridad física y psíquica" pero "no es posible afirmar que los animales tengan personalidad jurídica propia", razona la sentencia que no es recurrible.

"Un lugar terrorífico"

En conversación con la Cadena SER, Nacho Paunero - presidente de la protectora El Refugio - describe este criadero como un "lugar terrorífico" y lamenta que la condena no haya sido mayor. "Hay que conseguir que cambie el Código Penal y las condenas sean mayores", explica, afirmando que "vamos a insistir y vamos a seguir" en más casos de maltrato animal en los que ejercen la acusación popular.

Los perros rescatados estaban muy afectados psicológicamente, pero Paunero destaca el poder curativo que puede tener una futura adopción con una familia: "Estamos acostumbrados a rescatar animales en condiciones terribles y vemos cómo el proceso de estar con una familia les ayuda, luego es fantástico", explica.