Hazard afirma no merecer el Balón de Oro y dice quién debería ganarlo

Si hay algo que no se le puede echar en cara a Eden Hazard cada vez que habla para los medios, es que esquive titulares y no vaya de cara. El '10' del Chelsea ha afirmado en unas declaraciones en la radio belga RTBF.be que "hay jugadores que han sido mejores", en referencia a la lista de 30 jugadores que optan al Balón de Oro, y escogió a su favorito para llevarse el reconocido galardón.

“Ha habido jugadores que han estado mejor que yo. Diría que Modric, pero entre agosto y octubre no estuvo tan bien como el resto del año. Así que si tenemos esto en cuenta, elijo el Kylian Mbappé”, dijo el belga sobre el joven campeón del mundo francés.

Concluyó en la misma línea del discurso que Luka Modric cuando fue preguntado por el premio tras el partido contra España, y es que para ellos, no es ninguna obsesión: “El objetivo para mí no es tener el Balón de Oro, sino obtener la máxima diversión en el campo. Si algún día lo gano mucho mejor, pero si no lo tengo no sería ningún problema para mí”, finalizó.