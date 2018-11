El tremendo empujón que sufrió Mireya González en un partido de balonmano

La jugadora española de balonmano, Mireya González, que compite en la liga de Hungría, sufrió en un partido con su equipo, Dunaujvarosi Kohasz, una tremenda cuando se disponía lanzar a puerta.

Una de las defensas la frenó con una fuerza excesiva, propinándole un salvaje empujón que terminó con la española por los suelos. Nada más verlo, sus compañeras alertaron a las asistencias médicas que salieran de inmediato. Tras estar unos minutos sobre el parquet siendo atendida, salió del campo y no pudo continuar el encuentro.

La misma Mireya quiso condenar tales actos, adjuntando al vídeo publicado en su cuenta de Facebook, el siguiente mensaje:

"Esta jugadora me empujó desde el costado con tanta violencia que ella misma se cayó hacia delante. Imaginad por un momento la contusión que me causó. Por supuesto, ya no pude continuar en el partido. Ojalá este tipo de acciones antideportivas fueran castigadas como se merecen y todos pudiéramos jugar nuestro deporte sintiéndonos seguros".