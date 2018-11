Saúl: "No es bueno para nadie que De Gea reciba críticas"

Saúl Ñíguez, internacional absoluto, se mostró bastante crítico con la situación de España antes del Inglaterra – Croacia y dijo que las críticas que recibió De Gea "no son buenas para nadie".

“El equipo siempre ha demostrado un gran nivel pero tenemos cosas que mejorar. Los primeros partidos nos pusieron sobre las nubes y estos dos últimos nos han vuelto a la realidad. Tenemos mucho margen de mejora. Hay que acoplarnos y conocer a nuestros compañeros”, explicó.

Sobre los fallos de De Gea, el jugador del Atlético de Madrid dijo que “cuando metéis tanta caña a un jugador a todos nos afecta. No es bueno para nadie que David reciba unas críticas que no deberían ser así, en mi opinión”, dijo.

“Ha demostrado que es uno de los mejores porteros del mundo, pero puede haber momentos que decides bien o mal. En el caso del de portero es peor. Para mí es totalmente injusto que la toméis con David de Gea”, explicó.

“Desde dentro no le falta confianza. Demuestra una confianza tremenda cada vez que se pone la camiseta de España, pero la energía negativa que se genera no es buena para nadie”, añadió sobre un posible bloqueo mental del portero. “Lo mejor sería empezar a hablar de otras cosas. Si David recibe goles, no creo que sea solo por su culpa, será por todo el equipo”, dijo.

“La anterior fue una generación irrepetible”

Respecto a la anterior generación, Sául dijo que “si nos comparamos, saldremos perdiendo. Xavi e Iniesta era jugadores de una generación que para mí es irrepetible. Como afinado lo viví, pero es irrepetible". "Lo único que podemos hacer es seguir trabajando para que al menos si no ganamos, los españoles estén orgullosos”, explicó.

En lo referente a los diferentes resultados cosechados entre los dos primeros partidos y los dos últimos, dijo que “en los dos primeros partidos se vio muchas de las cosas que supuestamente estaban muy bien y tal vez no lo estaban tanto. Ahora pasa igual: parece que estemos haciendo las cosas mal y no es eso”, concluyó.