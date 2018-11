Saúl Ñíguez, jugador internacional, declaró antes del partido contra Bosnia que no "compartía las críticas a De Gea" y que consideraba que los medios "la tomasen con él" no beneficiaban a nadie. Yago de Vega opinó al respecto.

"Creo que el mensaje está equivocado. Aquí nadie la toma con nadie. Igual que se puede decir que un defensa no está en las mejores condiciones o que no ha tenido su noche", explicó.

"De Gea no le tiene que demostrar nada a nadie porque ya lo viene demostrando desde hace muchísimos años. Pero oye, ha habido temporadas que ha estado mejor y las últimas convocatorias con la selección española no ha estado del todo bien", dijo.

No obstante, el director de El Larguero consideró que eso no libra al portero de poder recibir críticas. "Eso no significa que España haya perdido los dos últimos partidos por De Gea. Evidentemente aquí juegan once, más los cambios que decida meter el entrenador. En una convocatoria arriman el hombro todos, no se pone el punto de mira.

"Pero, ¿por qué no por qué no se va a poder mirar y ver que se pueda ver un cambio en la portería?. Como se puede hablar de un cambio en el centro del campo o en el lateral o en la delantera. Creo que se está haciendo demasiado victimismo con respecto al tema De Gea", concluyó.