Buemi: "Fuimos más rápidos, preguntad al equipo"

El suizo Sebastien Buemi, compañero del español Fernando Alonso y el nipón Kazuki Nakajima en el equipo Toyota con el que lideran el Mundial de Resistencia (WEC) indicó tras acabar segundos las Seis Horas de Shanghái que está "triste" porque fueron "los más rápidos" y remitió "al equipo" para comentar las explicaciones que recibieron los pilotos.

"Hoy fuimos el coche más rápido. Desafortunadamente, paramos una vuelta después que el coche 7 (el otro Toyota, que ganó la prueba) y básicamente ahí perdimos muchísimo tiempo, por detrás del coche de seguridad", dijo.

"Íbamos con 27 segundos o así antes de parar a salir con veinticinco o así de desventaja después de la parada. Kazuki y Fernando hicieron una gran labor de recuperación pero no fue suficiente", indicó Buemi este domingo en Shanghái.

"Estamos tristes y decepcionados, por acabar segundos. En Fuji (donde también ganó el Toyota del argentino José María 'Pechito' López, el japonés Kamui Kobayashi y el inglés Mike Conway) fuimos claramente más lentos, pero hoy estoy totalmente convencido de que fuimos más rápidos", contestó a Efe el compañero de Alonso, que este domingo no quiso hacer declaraciones en China tras la carrera.

"A mí me fue mejor la carrera antes de la interrupción (con bandera roja) que después. Entiendo que había gente que dio trompos y que le costaba entender la pista. En mi opinión, no hay que precipitarse a la hora de sacar la bandera roja sólo porque haya gente reclamándolo", opinó el suizo, ex Fórmula Uno -en Toro Rosso- y el piloto más laureado de la Fórmula E.

"Aún quedan unas cuantas carreras, pero no han sido buenas las dos últimas para nosotros", explicó. "No tengo queja de Fuji, porque fuimos más lentos y ellos merecieron la victoria. Hoy, sin embargo, fuimos más rápidos".

Las disculpas de Toyota

El jefe de la escudería, Rob Leupen, fue claro al terminar la competición y se disculpó con los pilotos. "El coche '8' (el de Alonso) estaba delante y el coche '7' necesitaba parar porque no tenían gasolina suficiente para seguir en pista mucho tiempo. Les paramos y se beneficiaron en comparación con el coche ‘8’. Visto así, con perspectiva, ha sido un error y debimos hacerlo diferente", explicó.