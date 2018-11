Twitter trabaja en una opción para editar tuits una vez enviados

Durante estos últimos años, la red de microblogging Twitter ha ido introduciendo importantes novedades en su servicio para adaptarse a los nuevos tiempos y no perder terreno con otras plataformas como YouTube, Facebook o Instagram. Desde las retransmisiones de vídeo en directo o la posibilidad de guardar los tuits para leerlos más adelante hasta la ampliación del límite de caracteres a 280 caracteres.

Cada vez que la compañía introduce nuevas funciones, una horda de usuarios le pide a Jack Dorsey, director ejecutivo de la compañía, que introduzca una herramienta para editar tuits. A pesar de ello, la famosa red social del pájaro azul todavía no ha diseñado esta opción tan esperada por sus seguidores. No obstante, todo podría cambiar de cara a los próximos meses.

El miedo de Jack Dorsey

Durante un evento organizado por Twitter recientemente en Delhi (India), Jack Dorsey ha hablado sobre la posibilidad de introducir la tan esperada herramienta: "Llevamos considerando esta opción durante un tiempo y tenemos que hacerlo de la manera correcta. No podemos correr. No podemos hacer algo que sea una distracción o permita quitar nada del registro público".

Tal y como recoge The Next Web, el principal temor de Dorsey (y una de las razones por las que todavía no ha lanzado esta opción) es que los usuarios de Twitter utilicen esta herramienta para manipular sus mensajes: "La razón por la que Twitter no tiene un botón 'editar' es porque las personas pueden cambiar sus opiniones editando el tweet original y las personas que no estén de acuerdo el nuevo enfoque es posible que ya hayan hecho retuit, lo cual proporcionaría una representación imprecisa de lo que ellos creen".

Un tiempo máximo de edición

Por esa misma razón, el cofundador de Twitter contempla la posibilidad de una herramienta que permita editar tuits durante unos determinados minutos. Todo ello para corregir errores tipográficos o enlaces que no han sido compartidos de la forma adecuada: "Cuando oyes hablar del botón de editar tienes que prestar atención a los casos de uso, no a lo que la gente pide. ¿Cuál es la pregunta detrás de la pregunta? Si hay una falta de ortografía o he tuiteado por error una URL y quiero corregirla, es más fácil de lograr que permitir a la gente que edite cualquier cosa que escribiese en el pasado".

En definitiva, Twitter podría seguir los pasos de plataformas como Instagram, Facebook Messenger y WhatsApp y lanzar una herramienta que permita editar tuits durante un tiempo determinado. Sin embargo, todavía habrá que esperar para que esta sea haga realidad.