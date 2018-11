Un altavoz inteligente, testigo clave para resolver un doble homicidio

Como si de un capítulo de 'Black Mirror' se tratara, un altavoz inteligente podría ser el testigo definitivo para resolver un doble homicidio que tuvo lugar en enero de 2017 en New Hampshire (Estados Unidos). Concretamente un Amazon Echo, que podría haber registrado todo lo que sucedió durante la noche en la que Christine Sullivan y Jenna Pellegrini fueron apuñaladas hasta la muerte, tal y como ha dado a conocer The Washington Post.

Siempre encendidos: ¿Hasta qué punto nos escuchan nuestros aparatos tecnológicos? La domotización del hogar preocupa a cada vez más personas, quienes denuncian una falta de privacidad cada día más evidente

El 27 de enero de 2017, los cadáveres de ambas mujeres fueron encontrados bajo una lona en en una casa del pequeño pueblo de Farmington, donde Sullivan vivía junto a su pareja Dean Smoronk (de viaje en Florida durante el fatídico suceso). Tras una primera investigación, y después de consultar las cámaras de vigilancia instaladas en las inmediaciones de la vivienda, los focos cayeron sobre Timothy Verrill, un hombre relacionado con el tráfico de drogas que vivió durante un tiempo junto a Sullivan y Smoronk en la casa donde encontraron sin vida a las mujeres.

Gracias a las imágenes captadas por las cámaras, las fuerzas de seguridad comprobaron que Verrill accedió al edificio donde tuvo lugar el crimen ese mismo día. Tras veinte minutos en el interior del hogar, el sospechoso (ataviado con una camisa de franela y con una gorra de béisbol) abandonó la vivienda y tapó tres de las cámaras de seguridad para finalmente apagar el sistema de vigilancia por completo. Sin embargo, no sospechó que el altavoz inteligente pudiera estar activado cuando tuvo lugar el suceso.

Horas más tarde, la policía encontró unos cuchillos enterrados en el jardín envueltos en la camisa de franela y una pala en el porche que tenía rastros de sangre. Por esa misma razón, la policía decidió detener al hombre, quien se ha declarado inocente en varias ocasiones. Según sostiene la fiscalía, el acusado sospechó que Jenna Pellegrini era una informante que estaría dando pistas a la policía sobre una supuesta operación de drogas en la que estarían involucrados tanto Verrill como Dean Smoronk. De hecho, las autoridades tuvieron acceso a una llamada telefónica en la que Verrill llama a Smoronk para contarle sus sospechas.

Amazon no entregará las copias de seguridad (de momento)

Según recoge la fiscalía, el asistente virtual de la compañía, Alexa, pudo haber escuchado los hechos tuvieron lugar entre el 27 de enero de 2017 en una casa situada en el pequeño pueblo de Farmington. Por esa misma razón, el juez que lleva el caso ha pedido al gigante electrónico que le entregue las grabaciones realizadas por el dispositivo instalado en el hogar con el objetivo de esclarecer el caso: "El tribunal considera que existe una causa probable para creer que los servidores o registros mantenidos por Amazon.com contienen grabaciones hechas por el altavoz inteligente de Echo desde el 27 de enero hasta el 29 de enero de 2017, y que dicha información contiene evidencia de delitos cometidos, incluido el ataque y la posible retirada de los cuerpos de la cocina".

Sin embargo, la compañía ha anunciado que no entregará ninguna grabación hasta que no reciba la orden judicial pertinente: "Amazon no divulgará la información del cliente sin una demanda legal válida y vinculante que se nos haya entregado correctamente". Según cuenta un portavoz de Amazon a The Washington Post, la empresa "prioriza la privacidad del consumidor" ante estos casos. Por lo tanto, la compañía tendrá que entregar los datos de Amazon Echo al juez para descubrir si puede ser la pieza fundamental para resolver este caso, cuyo juicio tendrá lugar el próximo mes de mayo.