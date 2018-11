Cada vez son más los teléfonos móviles que nos ofrecen la posibilidad de desbloquear el dispositivo a través de nuestra huella dactilar. Mientras que Apple se decantaba por el sistema de reconocimiento Face ID a partir del revolucionario iPhone X, un sistema de seguridad que permite a los usuarios del teléfono desbloquear el teléfono mediante reconocimiento facial, la gran mayoría de dispositivos con sistema operativo Android apuestan por la huella dactilar.

Una medida de seguridad que ha quedado en entredicho después de que un grupo de expertos de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Tandon de Nueva York (Estados Unidos) haya desarrollado un sistema capaz de desarrollar huellas dactilares maestras con las que se podría desbloquear cualquier teléfono móvil. Un sistema, bautizado como Deep Master Prints, que ha sido presentado recientemente en una conferencia sobre biométrica celebrada en Los Ángeles.

Cómo hackear cualquier sensor dactilar a través de una huella maestra

Para que esto sea posible, la tecnología desarrollada por la Universidad de Nueva York se apoya en la inteligencia artificial y el machine learning. En primer lugar, los investigadores ofrecen al sistema un banco de huellas dactilares reales (compuesta de unas 6000 muestras) para que se lo aprenda. Después de analizar cada una de ellas, Deep Masters Prints extrae los trazos comunes a la mayoría y genera una huella dactilar promedio que representa a un gran número de huellas 'reales'.



El gráfico muestra cómo trabaja la máquina. / Arxiv.org

Según explican en su informe los desarrolladores de DeepMasterPrints, el hecho de que la mayoría de escáneres dactilares no lean la huella completa (tan solo analizan una porción de la misma) simplifica la tarea a los piratas informáticos, ya que no tienen que conseguir una coincidencia completa para acceder al dispositivo: "Debido a que las pequeñas porciones de una huella dactilar no son tan distintivas como la huella dactilar completa, se incrementan las posibilidades de que la huella dactilar parcial de un dedo coincida erróneamente con otra huella dactilar parcial de otros dedos diferentes".

Cómo desarrollar la huella dactilar maestra a través de la técnica del abecedario

El grupo de investigadores reconoce que sus huellas maestras no son infalibles. De hecho, por el momento tan solo son capaces de replicar una de cada cinco huellas digitales reales en un sistema de identificación biométrica, tal y como recoge The Next Web. Sin embargo, los expertos explican que el algoritmo está diseñado para modificar determinados parámetros de las mismas a través de la técnica del abecedario (repetir una y otra vez) para que se ajusten a las que están memorizadas en el dispositivo.

Por esa misma razón, el grupo de investigadores insta a los responsables de estos sistemas de seguridad biométricos a que estudien nuevas técnicas que ayuden a los escáneres convencionales.