Griezmann: "¿Si influyó que en el Barça estaría a la sombra de Messi? Puede ser"

Antoine Griezmann fue el nombre propio del mercado de fichajes del pasado verano. No por su traspaso, sino porque a pesar de tener una oferta del Barça decidió quedarse en el Atlético de Madrid. El francés explicó de manera detallada en una entrevista en Canal Plus Francia cómo y por qué tomó esa decisión.

¿Es difícil rechazar al Barcelona?, le preguntan. "Muy difícil", dice. Y explica: "sabes que el Barça te quiere, te llama, te envían mensajes a través de jugadores. Pero luego está tu club, donde eres un jugador importante y donde te construyen un proyecto a tu alrededor. Se hacen esfuerzos para que te quedes, ya sean deportivos o en forma de salario.

Griezmann, al ser preguntado si pudo influir el hecho de que en el Barça estaría a la sobra de Messi como estuvo en su tiempo Neymar o como lo están ahora Luis Suárez o Coutinho, responde: "Sí, puede ser. Inconscientemente eso influyó. Pero como me gusta decir, mis compañeros de equipo y la gente del club hicieron todo para que me quedara. Fueron a mi casa, me subieron el salario, hicieron un proyecto deportivo interesante... Hicieron todo para mostrarme que era mi casa y que no debía irme", añade.

El atacante francés, que anunció su decisión de quedarse en el club rojiblanco en un documental, habla en esta entrevista de los silbidos que recibió por parte de la afición del Atlético. "Ver a mis compañeros y a mi entrenador después del partido en el que me silbaron. Simeone vino a mi casa por sorpresa, quería hablar conmigo y calmarme. Demostrarme que tenía su confianza", comenta.