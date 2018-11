Özil revela el enfado de Cristiano Ronaldo tras su venta al Arsenal

Mesut Özil fue traspasado del Real Madrid al Arsenal el 2 de septiembre de 2013 durante el mercado de verano y al filo del cierre del mercado la noticia pilló por sorpresa tanto a la afición blanca como a los propios jugadores del conjunto blanco. Uno de los granes damnificados tras la marcha del mediapunta alemán fue Cristiano Ronaldo.

"La venta de Ozil es una mala noticia para mí. Fue el jugador que mejor conoció mis movimientos de cara al gol. Estoy enojado por la marcha de Özil", fueron las palabras de el portugués tras conocer la marcha del alemán rumbo al Arsenal. Sin duda, una pérdida importante para el portugués ya que el alemán era su mejor socio dentro del césped.

Özil relata su marcha del conjunto blanco en el último día de mercado. "Durante el fin de semana estaba seguro de que me quedaría en el Real Madrid, pero luego me di cuenta de que no tenía la fe del entrenador (Ancelotti) ni de la directiva",

Tras conocer que abandonaba el Real Madrid, el alemán estaba dispuesto a escuchar ofertas y fue Arséne Wenger quién contactó con Özil y le convenció para fichar por el Arsenal ofreciéndole un gran protagonismo en el equipo gunner. "Soy un jugador que necesita esta fe y eso es lo que sentí por parte del Arsenal, por eso me uní a ellos", comentó en su llegada a Londres.