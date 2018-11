El presidente de la federación holandesa de fútbol, Michael Van Praag, ha hablado en una entrevista a Kicker acerca del asunto que publicó Football Leaks en la que aseguraba que existían equipos europeos que amenazaron a la UEFA con la creación de una Superliga europea de fútbol con los mejores equipos de cada país. En esa información se afirmaba que el Bayern de Múnich era el club que encabezó la amenaza de los clubs europeo y ha sido el dirigente del fútbol holandés quien lo ha desmentido atacando al Real Madrid.

“Fue una amenaza, pero no por parte del Bayern de Múnich, sino por el Real Madrid, y fue seria, utilizaron palabras que no quiero repetir", afirmó el holandés para la revista. “Rummenigge hizo todo lo posible para normalizar la situación y llevar a los clubes y a la UEFA a la mesa de negociación. Rummenigge no traicionó a nadie, sino que hizo todo lo posible por mantener unida a la familia del fútbol”, destacó sobre el directivo del Bayern afirmando que si se diese la creación de la Superliga, no se celebraría antes de 2021.