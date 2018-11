El COI celebra el compromís d'Espanya per a que els kosovars puguin competir

El COI es felicita en una carta adreçada avui a una seixantena de federacions internacionals del canvi d´actitud del govern espanyol.

El COI certifica que Espanya assumeix ara que s´han de donar facilitats i visats perquè els esportistes kosovars puguin competir en territori espanyol després de les moltes dificultats, diu el CIO, que s´han trobat a Espanya les delegacions kosovars.

Hi ha altres casos on continua la discriminació. Es el cas de l´India que ha prohibit la participació de boxejadors de Kosovo recentment.

El COI reclama “tolerancia zero” a les federacions internacionals i en el cas d´Espanya els diu que hi ha una carta del ministre Borrell al president del COE en la que queda acreditat el compromís de participacióndels kosovars, i que l´exhibeixin si convé.

Recordem que el COI va advertir Espanya que la deixaria sense competicions internacionals.

Espanya adverteix federacions internacionals

El CSD, el setembre de 2017, es va dirigir per escrit al president de la Federació Internacional de Tenis Taula, en “relación con la participación de la región de Kosovo” en el Campeonato de Europa de Alicante.

En la carta l´advertia que pel que fa a l´expedició de visats “la política seguida por nuestro país” ha sido la de no conceder “visados a personas procedentes del territorio kosovar” y que els Jocs de Tarragona eren un altre cas.

No poden participar països no reconeguts per Espanya

El 4 de desembre de 2017 el president de la Federació Espanyola de Kárate va rebre una carta del CSD en la que se li exigia la “no participació de Gibraltar ni de Kosovo” si volia l´autorització per fer el Mundial.

Recordem que en aquest mundial de kárate els atletes kosovars van poder competir gràcies al visat que els va concedir un altre país europeu.

El COI amonesta Espanya

Informat el COI de les dificultats de les delegacions kosovars, el seu director general adjunt, Pere Miró, va advertir per carta aquest 7 de setembre a María José Rienda, presidenta del CSD: el COI, li va dir, es veurà obligat a qüestionar a les federacions internacionals si en aquestes condicions s´han de fer competicions a Espanya.

De nou el 25 d´octubre el COI s´adreça al CSD i mostra la seva “extrema preocupació” en una carta dirigida al director d´esports.

En el seu escrit, Pere Miró conmina el CSD a “garantizar que todos los atletas y delegaciones deportivas puedan llegar a participar” i que es prenguin les mesures oportunes.

Borrell desmenteix que Espanya negui visats

El COI va rebre, com deiem, amb satisfacció la carta que Borrell va enviar a a Alejandro Blanco el passat 13 de noviembre. En aquesta carta el ministre d´Afers Exteriors asegura que “España está dispuesta a buscar fórmulas que garanticen la participación de deportistas kosovares”, es decir “a facilitar la obtención de visados para los participantes kosovares y a permitir la utilización de sus símbolos nacionales, bandera e himno de acuerdo con el protocolo olímpico”.

Borrell va fer però dos dies després un duríssim comunicat públic per desmentir que España “haya denegado la concesión de visados a deportistas kosovares” i que les denúncies al respecte de Pere Miró són falses i que “España ha venido facilitando y permitiendo la participación de deportistas kosovares” y “concediendo los visados cuando estos han sido solicitados.”