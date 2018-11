Una mujer maltratada pide protección ante la salida de prisión de su agresor con un permiso penitenciario

Una víctima de violencia machista denuncia que se siente desprotegida ante la salida hoy de prisión de su maltratador con un permiso penitenciario concedido por la Audiencia Provincial de Álava. Este agresor cumple en la cárcel dos condenas, una por amenazas de muerte contra esta mujer, y otra mucho más grave por haber asesinado hace doce años a su antigua novia.

María recibió el pasado jueves la alerta del Servicio de Atención a la Víctima del Gobierno Vasco de que su exmarido Catalin Poplan saldría este mediodía de la prisión de Álava para disfrutar de un permiso penitenciario de 24 horas. Catalin fue condenado a 15 años por haber matado en 2006 a su anterior novia. Y en la cárcel María lo conoció y allí iniciaron una relación sentimental. Después se casaron y tuvieron dos hijas mellizas.

Pero pronto empezó el maltrato psicológico que acabó en una denuncia por amenazas de muerte y en una nueva condena. Hoy María carece de medidas de protección. La orden de alejamiento caducó en diciembre del año pasado. "Tengo mucho miedo, pensar que me lo puedo encontrar al salir de casa y que no haya nadie que me proteja. Y además el miedo se junta con la sensación de soledad y de desamparo", ha declarado esta mujer a la Cadena SER.

María ha pedido protección a la Ertzaintza, pero la respuesta, según ella, ha sido que no creen que pase nada porque se ha mudado de casa, que si observa algo les avise y que si tiene miedo se vaya a otro sitio. "Cuando se acabó la orden de alejamiento me dijeron que si llegaban los permisos ya se vería lo que se podía hacer, contar con alguna patrulla o algo; pero ahora que ha llegado el permiso me dicen que no, que el expediente está archivado porque no hubo incidentes desde que caducó la orden de alejamiento ¿pero cómo quieren que haya incidentes si él estaba preso?".

Ha sido la propia policía autonómica la que le ha informado de que el permiso se lo ha concedido la Audiencia Provincial de Álava pese a la negativa de la cárcel y de vigilancia penitenciaria, denegaciones que Catalin recurrió, según le ha contado la Ertzaintza. "Cuando él pedía hace años los permisos, este mismo tribunal no se los daba porque decía que había riesgo de fuga y entonces que ahora tiene más condenas y más delitos yo le pregunto a los magistrado si ya no hay riesgo de fuga y por qué lo premian con este beneficio y con los que vengan después", señala.

María le envió ayer una carta al lehendakari Urkullu en la que le cuenta toda su historia y le pide ayuda porque "me siento desesperada y siento que nadie me escucha". Esta mujer se pregunta "dónde están mis derechos y los de mis hijas porque parece que aquí el único que tiene derechos es él".