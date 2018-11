Leticia Dolera: "Vivimos en los tiempos en los que la verdad no arruina un buen titular"

Leticia Dolera: actriz, directora, una de las abanderas de la corriente feminista en España y ahora también 'alma máter' de 'Déjate llevar', la nueva serie de Movistar Plus.

"¿Qué pasaría si entrásemos en la intimidad de tres mujeres en uno de los momentos más importantes de sus vidas? A medida que te vas haciendo mayor se supone que cada vez estás más cerca de la persona que serás siempre. Pero ¿qué pasaría si a esas alturas los grandes pilares de tu vida se tambaleasen?". Esta es la premisa de este ambicioso proyecto televisivo sobre el que la cineasta se está dejando la piel.

'Déjate llevar' es una serie en la que lo eres todo: creadora, directora y protagonista.

Está siendo un viaje muy bonito. Como directora he aprendido muchísimo, porque he hecho un máster de dirección brutal. A nivel personal está siendo duro porque es mucho trabajo y físicamente me siento cansada, pero no me importa. Me siento una privilegiada de haber podido levantar esta serie y hacerla para una cadena que tiene tanta repercusión.

¿Qué es 'Déjate llevar'?

Es una comedia dramática que plantea una pregunta a las espectadoras y los espectadores: ¿cuál es la última vez que te dejaste llevar en tu vida? ¿Realmente llevamos la vida que queremos? Las tres protagonistas de 'Déjate llevar' se enfrentan a una crisis personal que les lleva a replantearse sus vidas, replantearse si están siguiendo el camino que quieren tomar o si quieren cambiar algo.

La serie está dirigida por tres mujeres: Elena Martín, Ginesta Guinda y tú misma. ¿Por qué no has dirigido la primera temporada de la ficción en su totalidad?

Me parecía una locura dirigir yo sola los ocho capítulos, siendo además la guionista. Pero también quería que la serie fuera una plataforma para otras directoras que no tienen una carrera consolidada. Aunque muchas directoras tenemos experiencia cuesta que se confíe en nosotras para dar un salto más grande.

Dirigida y protagonizada por mujeres. ¿Crees que Movistar Plus ha dado luz verde a esta producción por sentido común o para evitar que la tachen de machista?

La hacen porque les ha gustado mazo. Han dado luz verde a esta serie porque los guiones están muy bien y se han enganchado a la historia de Cris, María y Esther. Lo pienso de verdad.

Estos últimos días se ha hablado mucho del despido de Aina Clotet, una de las protagonistas, por estar embarazada. ¿Qué sucedió realmente?

Estuve dos meses haciendo casting. Me costó encontrar a una actriz que me gustara tanto. Le comunicamos a Aina que le dábamos el personaje y a los pocos días nos dijo que estaba embarazada, lo cual es un motivo de alegría. Pero esto sucedió en junio y el rodaje se prolongaba hasta finales de noviembre, lo que imposibilitaba que una actriz embarazada de 5 o 6 meses interpretara a este personaje en concreto, uno que redescubre su sexualidad y tiene muchas escenas de sexo.

Aina no encajaba en 'Déjate llevar', pero no porque pusiéramos en duda que una mujer embaraza pueda trabajar. Al contrario. En esta productora creemos que las mujeres embarazadas pueden trabajar.

¿Ella cómo se lo tomó?

Ella entendía que un personaje así era muy complejo de hacer. El proceso se alargó porque yo intenté cambiar el plan de rodaje, pegando todas sus escenas al principio, pero era imposible porque era muy protagonista. Me dio mucha rabia.

¿Te sorprendió que esto fuera noticia?

Vivimos en los tiempos en los que importan los clicks y en los que la verdad no arruina un buen titular. El feminismo ahora da mucho morbo. ¿Pero qué voy a hacer?