Jueces y fiscales, en huelga contra Delgado:"Esperábamos que mantuviese sus reivindicaciones"

Más de 3.000 jueces y fiscales han hecho huelga este lunes en España, según los datos ofrecidos por las asociaciones convocantes. Con pancartas a favor de la independencia judicial y de una mayor dotación de medios para jueces y fiscales, cientos de ellos se han manifestado frente a sedes judiciales de todo el país con ausencia en los organismos centrales como el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.

En los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid ha sido la decana de la ciudad, María Jesús del Barco, la que ha apuntado directamente a la ministra de Justicia, Dolores Delgado: "Personalmente esperaba que mantuviera las mismas reivindicaciones que hacía del otro lado, lo que el 22 de mayo le parecía exigible a quien gobernaba, que ahora desde el Gobierno lo hiciera exigible al Consejo de Ministros junto con el presidente, Pedro Sánchez". La decana ha expresado su deseo de que todos los jueces y fiscales hoy no tuviéramos que estar reclamando lo que llevamos reclamando años, pero que también reclamamos el 22 de mayo con ella a nuestro lado, hoy no está", ha zanjado.

Del Barco ha glosado las exigencias de jueces y fiscales: "medios materiales para dar una adecuada respuesta a los ciudadanos, la derogación del artículo 324 de la LeCrim, cargas de trabajo saludables, retribuciones dignas, dercho a permisos y licencias, creación de plazas e incremento del número de jueces y fiscales y condiciones laborales dignas" para los recién incorporados a ambas carreras.

Del Barco hoy ante los juzgados de Madrid / FERNANDO VILLAR (EFE)

Decenas de ciudadanos se han acercado este lunes a los juzgados de todo el país para comprobar que su vista o citación había sido suspendida por la huelga. "Tenía una citación para declarar, me he desplazado desde Alicante y cuando llego me han dicho que estaba suspendido", ha dicho un empresario que acudía a Madrid a testificar. "Me han dicho que el juez está de huelga y que no se podía hacer el juicio hoy", explicaba otra joven.

"Hemos perdido el miedo"

También han comparecido en Madrid los portavoces de distintas asociaciones convocantes. Natalia Velilla (Asociación Francisco de Vitoria) explicaba que "hemos perdido ya el miedo a reivindicar nuestros derechos y los de los ciudadanos", mientras que Salvador Viada (Asociación Profesional e Independiente de Fiscales) añadía que "está siendo una huelga justa".

Desde Foro Judicial Independiente (FJI) su portavoz Concepción Rodríguez ha reivindicado una mayor independencia judicial, apuntando a un episodio concreto reciente en el reparto de sillones del Consejo General del Poder Juicial: "Especialmente el nombramiento de Marchena antes de que se hubieran designado los vocales incumpliendo la Constitución".