López Madrid: "Llamará Catalá para que hiciéramos hueco" en el AVE a un donante del PP

El juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que investiga la operación Púnica, dispone de un documento vinculado al caso de la caja b del Partido Popular, que ha pasado desapercibido hasta la fecha a los investigadores.

Se trata de una anotación manuscrita, que hoy avanza la Cadena SER, supuestamente realizada por el exconsejero de OHL, Javier López Madrid, que figura en una de las numerosas agendas personales que le fueron incautadas durante el registro a su despacho, como consecuencia de su imputación en este procedimiento.

La página carece de fecha, pero se encuentra entre otras datadas a principios de 2012.

Bajo el encabezamiento "Carlos Contreras Vimac", en la agenda de López Madrid aparece escrito "quieren hueco en el AVE a GALICIA(sic)". A renglón seguido se anota "Rafael Catalá sec Estado llamará para que hiciéramos hueco". Una llave agrupa ambas oraciones y una flecha conduce a un tercer renglón en el que se escribe "sumar si lo dice el cliente".

A través de un portavoz, Javier López Madrid no niega a la SER que realizara esa anotación. Dice que no la recuerda y que no conoce ni ha hablado jamás con el entonces secretario de Estado de Fomento y exministro de Justicia, Rafael Catalá. Pero poco después la empresa Vimac obtuvo una adjudicación en el AVE a Galicia, tal y como pretendía.

Vimac logró en abril de 2012 un contrato público de 146 millones de euros para esa línea ferroviaria. Junto a Torrescámara y Vías, consiguió la adjudicación en UTE del tramo de 9.1 kilómetros entre Laza y Vilar de Barrio, con la construcción de dos túneles y un viaducto.

La Cadena SER se ha puesto en contacto con el diputado y exministro Rafael Catalá, quien también afirma que no conoce ni ha hablado jamás con Javier López Madrid. Catalá manifiesta que como secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, carecía de poder decisorio en el órgano de contratación del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ADIF y por tanto, no podía influir en él.

El presidente de la constructora Vimac, ya en disolución, es Carlos Contreras, quien a su vez es primo y era socio en la empresa en el momento en el que tuvieron lugar los hechos de Manuel Contreras, consejero de Vimac, presidente de Azvi e imputado en el caso de la caja b del PP como posible donante de fondos a la contabilidad negra del partido.

Según los papeles de Bárcenas, la familia Contreras donó 888.000 euros en negro a la caja b del PP entre 2003 y 2008.