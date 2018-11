Marc Márquez, reciente campeón del mundo de Moto GP, concedió en el día de ayer una entrevista a El Larguero en la que repasó todos los temas de actualidad que rodean al motociclismo así como de su nuevo compañero de equipo, Jorge Lorenzo. Siete veces campeón del mundo, Márquez pertenece a uno de los deportistas que están dentro de ese olimpo de deportistas españoles aunque el catalán no quiera reconocerlo.

"Me lo decís vosotros, pero no lo quiero reconocer. Me gustaría estar allí cuando me retire, ahora no vale, estoy aún en mi carrera y no se vive del pasado”, asegura. Dentro de ese olimpo de deportistas españoles entre los que se encuentran Rafael Nadal, Fernando Alonso o Pau Gasol, el piloto de Honda ha revelado durante la entrevista con que deportistas se mensajea y a cuáles le gustaría conocer.

"Mantengo el contacto y me mando mensajes con Nadal, Piqué, Iniesta,.. He estado con la plantilla del Barça también. Me hizo mucha ilusión que este año me felicitase Lewis Hamilton que lo hizo por mensaje privado de Instagram. ¿Conocer a algún deportista? Me gustaría conocer a Joaquín aunque también nos hemos mensajeado, o a Isco".