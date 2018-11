Valdés, Dani Alves y Estiarte cargan contra el Barcelona por la forma en la que salió Guardiola en 2012

En el documental "Pass the ball, take the ball", Victor Valdés, Dani Alves y Manel Estiarte repasan la etapa de Pep Guardiola en el FC Barcelona y opinan sobre su salida del club.

"Yo la sensación que tengo después del Athletic de Bilbao es de nostalgia y tristeza. Te sientes triste porque se acaba algo muy bonito pero me dolía ver que intentaban derrumbar y destruir. ¿Qué motivo había? Ha ido todo muy bien, al final se gana. Recuerda esto.No cancelemos todo, no nos importa decir todo lo bueno que has hecho", relata Manel Estiarte, persona de confianza del técnico español.

Dos de los futbolistas más importantes durante la etapa de Guardiola y la época dorada del FC Barcelona fueron tanto Victor Valdés como Dani Alves. Ambos también han hablado de la salida de la que fuera su técnico.

"El Barcelona tiene un problema aquí. Lo más importante que he aprendido en mi vida es ser agradecido a las personas que hacen una diferencia en tu vida, en tu club. Para mi Pep tenía que tener una estatua en el Camp Nou", relata el lateral brasileño.

Por su parte, Victor Valdés se ha mostrado muy tajante acerca de la salida del técnico ahora del Manchester City. "El míster no tuvo el reconocimiento que debía tener una persona, una figura como era él para la entidad. Anunciar el día que te vas en una rueda de prensa tu sustituto y hacerlo de esa manera como lo hicieron con toda la plantilla allí,.. no vi que fue la mejor manera de despedir al míster".