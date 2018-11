El zasca de Antena 3 a Telecinco tras ganar un Emmy con 'La Casa de Papel'

No hace ni un mes que Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset, reconoció que 'La Casa de Papel' había sido "un gran vehículo para llamar la atención sobre España" Sin embargo, el mandamás del grupo también puntualizó que en Telecinco buscan el éxito y no la innovación. “¿Quién dice que hay que hacer series por prestigio? Los idiotas. El prestigio se conquista con el éxito, no llenándose la boca de palabras”, dijo, haciendo referencia al modelo de ficción que está siguiendo Antena 3.

Javier Bardají, director general de Atresmedia, aprovechando que 'La Casa de Papel' acaba de ganar el Emmy Internacional ha querido tener el detalle de contestar a Mediaset.

"Este es un reconocimiento que demuestra el acierto de Atresmedia en su estrategia de ficción. Los Emmy han premiado a una serie nacida en Atresmedia, cuyo éxito de crítica y público en su emisión en Antena 3 atrajo las miradas de los principales operadores internacionales", valora el directivo, y aclara: "Para Atresmedia, 'La Casa de Papel' es el máximo exponente de nuestra estrategia en ficción: una serie de calidad, de prestigio, respetuosa con los creadores, exportable y capaz de rentabilizarse al máximo".

Bardají ha querido incidir en la importancia que tienen premios como los logrados por las series de Atresmedia en el modelo de negocio de la compañía: "Hoy en día, el prestigio es más que una medalla, es rentabilidad. En Atresmedia comprendimos hace años que comenzaba el cambio y quisimos adelantarnos. Entendimos que era hora de que las series españolas salieran de la pantalla de salón de casa para viajar por todo el mundo; que era hora de encontrar nuevas fórmulas para alargar y extender la vida económica de una serie. Por todo ello es tan importante el prestigio que rodea a nuestras series".

Y lanza una pulla a Vasile: "El mundo está cambiando. Nuestro sector está cambiando. Quien no entienda que hoy ya no se puede alcanzar el éxito con las fórmulas que funcionaban ayer... es que ya forma parte del pasado".

'La Casa de Papel', primera serie española en hacerse con un Emmy

'La Casa de Papel' se ha convertido en la primera serie española en ganar un Emmy Internacional, uno de los premios de mayor prestigio en todo el mundo concedido por The International Academy of Television Arts & Sciences.

La ficción de Antena 3 se ha impuesto a sus rivales en la categoría de Mejor Drama en una ceremonia llevada a cabo esta madrugada en Nueva York en la que competían, en las diferentes categorías, 44 producciones de 20 países diferentes; siendo Atresmedia Televisión el único grupo español con presencia entre los candidatos.