Manuel Burque defiende a Leticia Dolera: "¿Cómo se va a pegar un tiro en el pie con semejante alevosía?"

La actriz Aina Clotet acusa a la también actriz, directora y activista por los derechos de la mujer Leticia Dolera de prescindir de ella para su serie 'Déjate llevar', "de marcado carácter feminista", por "estar embarazada", según explica la catalana en un comunicado. Clotet (Barcelona, 1982) indica en una nota de dos páginas que hasta ahora había querido mantenerse en silencio sobre las razones que habían impedido su participación en la serie que Dolera ha creado, dirigido y protagonizado para Movistar + porque hacerlo "le hubiera provocado estrés" y porque no quería que sus declaraciones "se percibiesen como un ataque a Leticia ni al proyecto".

Sin embargo, la semana pasada se publicaron declaraciones de Dolera que le "resultaron sorprendentes" y por eso aclara las circunstancias de un caso en el que se ha encontrado, dice, "en desprotección legal": "Ninguna mujer debería verse en la necesidad de ocultar algo así para proteger su carrera profesional". El coguionista de la serie, Manuel Burque, ha enviado un comunicado en el que subraya que, a pesar de los intentos del "gabinete de crisis" "y del sufrimiento", fue "imposible" adaptar la producción, en la que el personaje de Clotet es una mujer "cuyo motor principal es no querer estar embarazada", a la "situación" de la denunciante. Este es el texto completo:

La primera escena del personaje de Cris presenta a una mujer que va a la farmacia a comprar píldoras anticonceptivas angustiada porque el día anterior no pudo tomársela. La farmacéutica le recomienda seguir con la toma normal. Ella se toma dos ese día, para asegurarse de que no se queda embarazada bajo ningún concepto. No se atreve a decirle a su marido que no quiere tener más hijos, que está cansada de ser madre. Es decir, es un personaje cuyo motor principal es no querer estar embarazada. Durante la serie, explora su sexualidad alejándose cada vez más del matrimonio. Hay bastantes escenas de sexo, algunas bastante explícitas. Cuando Aina comunicó su situación se creó un gabinete de crisis para intentar adaptar todo el plan de rodaje a ella. Creedme que se intentó. Leticia quería que así fuese. Pero iba a estar hasta de seis meses de embarazo y resultaba imposible adaptar a ella un plan de rodaje que de por si ya era un encaje de bolillos (es una producción muy compleja con varios protagonistas corales, 93 actores y una cantidad gigante de localizaciones). Por ejemplo, el plan de rodaje alternativo que se hizo (en el que se rodaban las escenas de sexo las primeras semanas) obligaba a prescindir de otros actores ya confirmados como Pedro Casablanc y yo mismo (que llevo dos años trabajando a destajo en esta serie). Vivimos aquellos momentos con mucho sufrimiento, por su situación y porque nos encantaba como actriz, pero al final fue imposible. De verdad que fue imposible. Permitidme que os diga cómo es el rodaje de Déjate Llevar. Leticia Dolera ha impulsado una producción en la que más de la mitad de jefes de equipo son mujeres (algunas sin experiencia en ficción), tres directoras (Ginesta tampoco había hecho ficción), más de un 70% de equipo femenino, cinco compañeras han trabajado en el rodaje embarazadas (la directora de casting dio a luz antes de terminar la preproducción). Y además, ha luchado contra viento y marea para que fuese así. Porque lo lleva incorporado. No es pose, es cabezonería. ¿Realmente creéis que no hubiese contratado a Aina si hubiese sido habido una mínima posibilidad? Ella sabe que el foco sobre el tema está sobre su cabeza, ¿cómo se va a pegar un tiro en el pie con semejante alevosía? Los que tengáis más dudas, esperad, que seguiremos informando. Solo quería contar mi experiencia como coguionista de la serie y mi apoyo sin fisuras a Leticia y a esta producción