Gestha espera que en dos semanas esté lista la página para reclamar la devolución del IRPF por maternidad

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) esperan que dentro de dos semanas entre en funcionamiento el portal web para las familias puedan reclamar la devolución del IRPF por maternidad. "El sistema no es sencillo, hay que hacer varias pruebas. No solo realizar la programación informática para hacer ese cálculo sino acceder a los datos de partida y verificar si hay una cantidad a devolver; y además, calcular los intereses de demora desde el tiempo que se presentó la Declaración de la Renta o se realizo el ingreso hasta el momento en el que se acuerde la rectificación y la devolución. Para que sea ágil es necesario que el sistema funcione bien", explica el secretario general de Gestha, José María Mollinedo.

El Tribunal Supremo estableció en octubre que las prestaciones públicas por maternidad están exentas del Impuesto sobre las Personas Físicas (IRPF). Mollinedo insiste en que no hay urgencia porque el plazo para presentar la reclamación en el caso del ejercicio de 2014 expira el 30 de junio de 2019, fecha en la que finaliza el plazo de Declaración de la Renta.

Así funcionará el portal web

El secretario general de Gestha explica que para la puesta en marcha de la página es necesario establecer distintas opciones. El resultado es que hay que hacer una liquidación nueva, compararla con la antigua y ver la diferencia. Luego, añadir los intereses de demora y enviar al banco la orden de pago. El plazo que tiene estipulado la Agencia Tributaria en la Memoria de Objetivos de los Presupuestos de 2018 es de 30 días para devolver.

"Esta es una cuestión singular", recuerda Mollinero y cabe esperar que no sean solo las personas que tienen derecho las que pidan la devolución. A través de esa página se podrán introducir los datos y solicitar una nueva liquidación acorde con lo establecido por el Supremo. Las familias podrán verificar si existe un saldo de retenciones a devolver. Si es así podrá cursar la solicitud con una cuenta bancaria para el ingreso.

Las solicitudes están paralizadas en los despachos de abogados

El abogado Bernardo Prieto, del despacho Federis, explica que tienen paralizados todas las solicitudes de devolución del IRPF por maternidad. "Estamos en un impás en el que no está ocurriendo nada y no podemos ayudar a los clientes. Nos dijeron que iban a implementar un sistema para solucionarlo de forma rápida. No podemos tampoco pedirlo por la vía normal que es un escrito de solicitud de rectificación de autoliquidación porque nos han dicho expresamente que si lo presentamos no lo van a admitir o si lo tramitamos con firma digital no le van a dar curso. Están parando las reclamaciones", denuncia Prieto.

Desde Gestha, Mollinedo explica que les están indicando que de momento no presenten la solicitud porque dentro de poco estará en marcha el portal que propiciará una gestión más ágil.

Sólo el 17% de las madres tiene derecho a devolución

El 83% de las madres trabajadoras percibe salarios inferiores a los 18.400 euros anuales, según cifras de Gestha. Y como las empresas calculan las retenciones sobre los ingresos que realmente prevén pagar en esos 8 meses, esa cantidad se reduce hasta los 12.300 euros, una cuantía por la que, en líneas generales, no se realizan retenciones. Por eso, los técnicos estiman que solo un 17% de las madres obtendrán la devolución.

Gestha destaca como causas, además de la brecha salarial y el techo de cristal, la mayor ocupación de la mujer en trabajos a tiempo parcial, la menor retribución inherente a las jóvenes y la drástica reducción en el cálculo de las retenciones que realizan las empresas al descontar una cuarta parte del sueldo por la baja maternal.