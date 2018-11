Hoy nace 'LOS40 Classic', la radio que rinde tributo a los nº1 /

El pasado 2 de noviembre, durante la gala de LOS40 Music Awards 2018, se anunció como primicia el nacimiento de esta nueva emisora que arranca hoy sus emisiones, a las 18,40 horas, y cuyo estreno retransmitirá en directo La Ventana, el programa de Carles Francino en la Cadena SER. LOS40 Classic supone la auténtica reinvención de M80 Radio, cuyo dial ocupa, y rinde tributo a las generaciones enteras de oyentes que han crecido con la marca Los 40 Principales, con la que mantienen un fuerte vínculo emocional forjado en el historial de nº1 generado por la radio musical líder del mercado español. LOS40 Classic cubre la fuerte demanda que la música y la cultura de la llamada edad de oro del pop, tienen en España entre los adultos jóvenes. La programación musical de LOS40 Classic está basada en los grandes éxitos de LOS40 a lo largo de su historia, con especial foco en las décadas de los 80 y 90 y con una presencia notable de pop nacional con grupos, nacidos en Los 40 Principales, y que siguen hoy en la "carretera".

Con motivo de este lanzamiento, la cadena ha abierto a través de su web, una votación para que sean los oyentes quienes elijan la canción inaugural de la nueva cadena entre los números 1 más emblemáticos de la historia del pop. En este momento la disputa se centra en tres éxitos indiscutibles: 'The Show Must Go On' (Queen), 'Monday Monday' (The Mamas & the Papas) y 'Enjoy the Silence' (Depeche Mode).

Pasión por la música

Además de la cuidada selección de los éxitos, LOS40 Classic recuperará la pasión por la música consustancial a lo que fue la escuela de los grandes presentadores que ha tenido la cadena musical líder a lo largo de su historia.

Javier Penedo será el encargado de despertar a los oyentes cada mañana en Morning Box, de 07,00 a 10,30 horas, acompañado de Andrea Sánchez. A continuación, un espacio para la radiofórmula en Cuarenta 40, que será presentado por Bruno Sokolowicz de 10,30 a 13,00 horas y por Guillem Caballé de 15,30 a 18,00 horas.

De 13,00 a 15,30 horas, es el turno de Mónica Ordoñez que presentará Solo Nº1, con los nº1 de LOS40 de todos los tiempos.

Jorge Sánchez, de 18,00 a 21,00 horas, estará al frente de Tres, dos o uno, el magazine musical de vuelta a casa donde también cabrán los nº2 y nº3 de LOS40 de todos los tiempos.

En el fin de semana, de 10,30 a 15,30 horas, será el momento de 40 R.P.M con Juan Pablo Jiménez como presentador.

Completan esta programación los espacios de radiofórmula con el resto de locutores de LOS40 Classic.

Frecuencias LOS40 Classic

Albacete 90.8 / Almería 90.8 / Andalucía Este 93.5 / Andorra 92.6 / Asturias 88.9 / Bajo Aragón 92.5 / Barcelona 90.5 / Cáceres 103.1 / Cádiz 89.8 / Castellón 105.8 / Catalunya Central 100.6 / Coruña 97.6 / Girona 94.4 / Granada 89.3 / Huesca 88.9 / La Mancha 92.4 / Las Palmas 105.4 / Lleida 100.3 / Lugo 93.7 / Madrid 89.0 / Málaga 98.9 / Mallorca 102.3 / Pontevedra 105.1 / Radio Llodio 98.8 / Renacimiento 104.3 / Santander 101.1 / Sevilla 94.8 / Tarragona 96.2 / Tenerife 100.1 / Valencia 96.1 / Valladolid 98.1 / Vegas Altas 97.3 / Vigo 101.2 / Zaragoza 90.5

Más información en los40classic.com y app de LOS40