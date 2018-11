Estas son las infracciones más frecuentes en vías convencionales, según la DGT

Desde que tomara su cargo como nuevo director general de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro trabaja en un paquete de medidas que tiene como objetivo reducir la preocupante cifra de 1.200 muertos en las carreteras y más de 500 en vías urbanas de las ciudades. Entre ellas destacan algunas como la pérdida de seis puntos del carné por utilizar el móvil al volante o sanciones más duras para los que corran.

Durante sus primeros meses al frente de la DGT, el catalán ha hecho especial hincapié en reforzar la seguridad en las carreteras convencionales, donde se acumulan el 75% de accidentes mortales en España. Con el objetivo de controlar el comportamiento de los conductores en este tipo de vías, y actuar en consecuencia, la DGT desarrollaba entre el 5 y el 11 de noviembre una campaña especial de vigilancia en este tipo de carreteras.

La campaña denuncia a más de 18.000 conductores en una semana

Varias semanas más tarde, el organismo ha dado a conocer los resultados de este operativo, en el que se han controlado 380.117 vehículos y denunciado a 18.538 conductores. Una campaña mediante la que la DGT ha dado a conocer que conducir bajo el efecto del alcohol y las drogas, el uso del teléfono móvil al volante y el exceso de velocidad continúan siendo algunas de las infracciones más frecuentes en vías convencionales.

Según datos ofrecidos por la DGT, los agentes de Tráfico interceptaron a 794 conductores que conducían bajo el efecto de las drogas y a otros 694 que dieron positivo en el control antidroga a lo largo de la última semana. Más allá del alcohol y las drogas, la policía también denunció a 1.129 personas por no usar el cinturón de seguridad mientras conducían, a otras 74 por no llevar a los menores que transportaban con su correspondiente sistema de retención infantil y a 53 motoristas por no hacer uso del casco mientras conducían.

Desde conducir bajo el efecto del alcohol hasta el uso del teléfono móvil al volante

Respecto a las distracciones al volante, la Dirección General de Tráfico ha dado a conocer que los agentes denunciaron a un total de 1.017 conductores por el uso del móvil al volante o por conducir con auriculares. Del total de conductores denunciados, 751 recibieron la multa correspondiente por utilizar el móvil mientras conducían.

Por último, el informe de la DGT revela que 7.491 conductores fueron denunciados durante esta semana por conducir a una velocidad superior a la permitida. En definitiva, las infracciones más comunes al volante vuelven a ser una vez más la velocidad, conducir bajo el efecto del alcohol y el uso del móvil al volante.