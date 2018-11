Lo que no se verá ahora en 'Operación triunfo': Manu Guix hablando mal de un concursante

En Twitter es muy habitual que los usuarios rescaten vídeos o imágenes de otra época para que lo que un día no fue notica lo sea ahora.

Algunos temen Twitter por eso, y no es para menos. Sin ir más lejos, esta semana ha empezado a circular en la red social del pájaro azul un vídeo en el que aparece Manu Guix, actual director musical de la Academia, hablando mal de Virginia Maestro, ganadora de la sexta edición de 'Operación triunfo'.

Se trata de unas imágenes donde los profesores de 'OT 6' están reunidos para valorar a los concursantes. Sin pelos en la lengua, Guix le dedica estas palabras a la exconcursante: "Yo quiero echar a Virginia", dice el músico, mientras el resto de sus compañeros se ríen.

"¿Por qué?", pregunta Ángel Llàcer, que por aquel entonces era director de la Academia. "No me gusta. No me gusta como canta. Nunca me ha gustado en ninguna gala. Me cae muy bien y no tengo nada en contra de ella, pero da tres pasos atrás en cada gala. No hace caso de nada. Nunca llega a interpretar bien. Nunca llega a bailar. Nunca llega nada...", le contesta Manu.

"Igual es que no tiene capacidad", añade Myriam Benedited, profesora de baile.

No cabe duda de que los profesores hacían unas valoraciones sinceras en la anterior etapa del formato. Sin embargo, hablaban de sus alumnos en unos términos que ahora los espectadores y usuarios de Twitter no tolerarían.

Sobre el caso de Virgnia, hay que recordar que la cantante fue la gran protegida de Risto Mejide durante toda su edición. El publicista se encargó muy mucho de hacerla ganadora y, tras el final del programa, la ayudó con su primer trabajo discográfico: 'Labuat'.

Si alguna vez pensáis que Manu fue cruel con vuetstro fav es que no habéis vivido el ot 2008 siendo fan de virginia xdddd pic.twitter.com/Mnz7l7DsdU — sus carter • • (@Lerhus) 19 de noviembre de 2018