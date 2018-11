¿Qué ganan los mafiosos y traficantes saliendo en televisión?

David Beriain, unos de los rostros más consolidados de DMAX, regresa este miércoles al canal con una nueva temporada de 'Clandestino', una entrega compuesta por seis episodios en los que el periodista se sumerge en los mundos clandestinos más herméticos y peligrosos del planeta.

La problemática de los secuestros en Venezuela, la 'Baby Camorra' en el sur de Italia, las mafias en Albania, el negocio del tráfico de armas en Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador o Colombia y el narcotráfico en ese mismo país centran los seis nuevos capítulos del programa de investigación.

Para llevar a cabo dicha labor, Beriain se pone frente a secuestradores, traficantes de armas y mafiosos. Perfiles fuera de la ley que son aparentemente inaccesibles, pero que 'Clandestino' consigue que cuenten su historia en la pequeña pantalla. Ahora bien, ¿qué ganan ellos saliendo en televisión?

"Todo el mundo siente que tiene una historia que contar", afirma David Beriain a CADENA SER. "Y estas personas contarán la suya en la medida que sientan que hay alguien delante que está preparado para escucharla y tiene los instrumentos para tratar de asimilarla y honrarla".

Y asegura que salen en pantalla por la misma razón que todos los demás: "Por ego. Para que les vean, para contar su historia y desahogarse...". Pero ojo, porque son ellos los que deciden a quién se la cuentan: "No hablan con nosotros porque se fían. Se fían de las personas que van con nosotros".

Los contactos, la clave de 'Clandestino'

Por ejemplo, para llevar a cabo el reportaje sobre el negocio del secuestro en Venezuela, con el que arranca el programa, ha sido la clave el trabajo realizado por Jorge Benezra, el productor de 'Clandestino' en el país sudamericano.

"Es la persona que está allí para hablar de lo que ha pasado en Venezuela, pero también la que está representando el trabajo de nuestros productores locales, una parte fundamental para hacer el programa", explica. "Gracias a él acudimos a las personas adecuadas y nos dejamos el presupuesto en trabajar con esa gente que está en el terreno y cuenta con la confianza y los accesos para llegar hasta nuestro objetivo".

Y añade: "Esas personas tienen que confiar mucho en ti para llevarte delante de esos secuestradores, porque lo que nosotros hagamos en el programa les va a afectar. Ellos son los que se quedan allí. Son la primera línea respuesta y los que pueden pagar las consecuencias. Por lo tanto, ellos tienen que tener mucha confianza en que el canal les va a respaldar y va a cumplir con los compromisos de seguridad a los que hemos llegado para que nadie salga herido".

"Si usted se columpia, yo voy a matar a esta persona"

Según cuenta el periodista navarro, 'Clandestino' debe cumplir con lo prometido y no se puede salir de la hoja de ruta que ha aprobado con anterioridad el protagonista de la historia. Para entender mejor la interlocución que se establece entre el entrevistador y el entrevistado en este tipo de casos, David Beriain relata lo ocurrido con uno de los narcos del Cartel de Sinaola.

"Llegas allí y dices: 'Soy David, de un pueblo de Navarra. Trabajo en Discovery y queremos hacer un programa muy interesante'. Pues el tipo se te queda mirando y te dice: '¿Sabes qué? Me da igual. Yo a ti no te conozco. Estás aquí por esa persona que te ha traído'. Que puede ser el productor o la persona que ha buscado el productor. Y entonces te dice: 'Quiero que entienda, señor periodista, que si usted se columpia y no cumple con lo que va a hacer, con los compromisos de seguridad, yo a esta persona la voy a matar. Quiero que entienda que esto no es un juego y que yo voy hacerle responsable a él de lo que pase y después voy a ir a por usted'".

"Esto es un sistema de garantías", dice. "Y las garantías no son monetarias, son con la vida".