Mónica Naranjo, contra 'Operación triunfo': "Es un coñazo"

Dice que no hay que morder la mano que te da de comer, pero eso parece no aplicarlo Mónica Naranjo. Y es que la cantante de "Sobreviviré" ha realizado unas polémicas declaraciones para la revista Lecturas donde arremete contra 'Operación triunfo'.

"'OT' es muy rancio. Es un formato muy rancio y nadie está contento nunca", afirma. "Es un coñazo".

Y continúa: "Hay una cosa que es impepinable, si tú quieres ser artista tienes que prepararte, un trabajo como este necesita disciplina y sacrificio, que los chavales desconocen. Cuando intentas implicar eso en una valoración, la gente no lo entiende. Piensan que ser artista es ser una celebridad e ir a una alfombra roja, y es muy complicado".

Cabe recordar que Mónica Naranjo formó parte del jurado en la edición anterior del programa. Fueron algunas de sus valoraciones y salidas de tono lo que le valieron para convertirse en uno de los perfiles más polémicos del talent musical, siendo muy críticada en redes sociales.

La cantante ha asegurado que no volverá a 'Operación triunfo'. No está entre sus planes profesionales a corto y medio plazo, aunque no descarta participar en otros formatos del mismo estilo.