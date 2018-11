Fernando Alonso ha ofrecido su última rueda de prensa en Fórmula 1 ya que el último Gran Premio de Abu Dhabi se trata de la última carrera de la temporada y por tanto el adiós de el piloto asturiano de la Fórmula 1 tras anunciar su retirada. "El domingo será difernte y más emocionante, pero ahora vengo hace 10 horas de correr en China y no estoy en el con la sensación de la última carrera, así que por ahora bien, sé que seré especial y espero que buena", comentó Alonso.

Sobre las expectativas que Alonso tiene de cara a ésta última carrera, Alonso afirma que “me gustaría estar en los puntos, pero no somos competitivos. Voy a intentar disfrutarlo. Si vienen los puntos bien y si no, no me entristeceré".

El piloto asturiano hizo un repaso de toda su trayectoria deportiva asegurando que "si tuviera que elegir alguna sería Valencia 2012. Si se repitiera 100 veces en 99 no ganaría. Todo fue perfecto, el coche no era rápido, ni siquiera entramos en Q3, creo que doblé a Felipe a falta de 10 vueltas... creo que esa sería la mejor carrera".

Acerca del rival más complicado al que se ha tenido que enfrentar, Alonso ha dudado en su elección pero finalmente se ha decantado por el piloto alemán. “Es difícil escoger uno. Si lo hiciera sería Schumacher, no por una razón en particular, sino porque cuando yo llegué el dominaba. Creo que hay una de las generaciones con más talento. Todos los pilotos pasan mucho tiempo en el simulador y su nivel es impensable hace una o dos décadas. Ha sido un gran viaje. Y si tuviera que escoger uno, sería Michael, por motivos personales y no técnicos”.

El piloto español habla de su madurez y los grandes compañeros que ha hecho tras 17 años al volante asegurando que “como piloto me voy más confiado. Cuando llegué estaban hay grandes pilotos y no sabía si iba a durar seis meses o seis años". Es difícil tener amigos en un mundo tan competitivo, pero sí me llevo algunos. He trabajado con gente de mucho talento. Aquí están los mejores en sus respectivos trabajos”.

El que fuese su compañero de equipo, Lewis Hamilton también tuvo palabras de agradecimiento para Fernando Alonso. "Hemos pasado buenos y malos momentos, ha logrado cosas increíbles y es un privilegio correr en la misma era que él. Claro que le echaré de menos y el deporte también. No recuerdo mucho de 2007, nunca tuvimos problemas sino cómo el equipo manejó la situación. Ahora que somos mayores nos respetamos mucho".

Sebastián Vettel también quiso hablar sobre la retirada del piloto asturiano y el alemán se mostró convencido de que la marcha de Fernando Alonso de la Fórmula 1 no será definitiva: “Va a volver. ¿Qué os ha dicho él?. Yo creo que se trata de un adiós por ahora, pero no estoy seguro de que no vaya a volver”.

Por último y preguntado sobre una posible vuelta en un futuro a la Fórmula 1, Alonso concluye que "quizás en abril o mayo esté desesperado en el sofá y decida volver, pero no es algo que entre en los planes de ahora. Tendrá que ver cómo me siento el año que viene".