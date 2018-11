El Atlético es consciente de que este sábado se enfrenta a un reto mayúsculo en el Wanda Metropolitano. En el partido ante el Barcelona, correspondiente a la jornada 13 de la Liga Santander, los rojiblancos tendrán como uno de los objetivos fundamentales parar a la estrella del equipo blaugana, Leo Messi. Y este jueves han demostrado que son conscientes de la dificultad de hacerlo.

"A Messi le quitas una pierna y es el mejor que hay. Es un jugador que marca la diferencia y aunque no esté al cien por cien por el tema de la lesión, en cualquier jugada te puede ganar el partido", señaló el extremo canario.

A nivel personal, Vitolo, que no está gozando de muchas oportunidades en un inicio de temporada en el que ha sufrido una lesión en la rodilla izquierda y una recaída, dijo estar dispuesto a jugar en cualquier parte del campo. "Si el míster me dice que falta un portero juego encantado ahí, lo que me gusta es jugar y me da igual dónde", sentenció el extremo rojiblanco.

El canario participó junto a Juanfran en un acto del patrocinador del club Mahou. El lateral aprovechó la ocasión para hablar de la sociedad que forman Jordi Alba y Leo Messi. "Es muy importante para ellos, son muchos años, se conocen a la perfección. Yo los conozco bien, y si les puedes parar de alguna forma es estando juntitos, que haya muchas ayudas", manifestó.

El alicantino aseguró que aunque el Barcelona ya haya cedido dos derrotas y tres empates en las doce jornadas disputadas, "sigue siendo un rival muy fuerte" después de una temporada pasada en la que fue "prácticamente imbatible" y completó un título liguero de "matrícula de honor". "Nosotros vamos a hacer lo que todos los años, pelear, pelear y pelear para llegar a final de año con posibilidades y que la gente esté orgullosa", añadió.