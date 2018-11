El argentino Diego Maradona, técnico del Dorados del Ascenso en México, criticó la actualidad del equipo nacional argentino con Lionel Scaloni poniendo de ejemplo a México, que ha cerrado la contratación de Gerardo Martino.

"Jugué con Tata Martino en Newell's y es una gran persona. Ahora hablan de él en México y nosotros los argentinos tenemos al muchacho Lionel Scaloni, que no tiene la culpa de estar ahí, pero el problema es que se crea técnico y quiera ir al Mundial. Puede ir, pero al Mundial de motociclismo, de fútbol no", dijo.

Maradona dijo sentirse enfadado por depender de Scaloni, del que no sabe si tiene título de entrenador. "No es fácil dirigir México, la va a tener brava Martino, pero en Argentina estamos tan mal que no aprendemos cómo flotar teniendo a César Luis Menotti, Ricardo Gareca, Gustavo Alfaro, Marcelo Gallardo, Guillermo Barros Schelotto. Tenemos un montón de técnicos buenos y está Scaloni, los argentinos vivimos el mundo al revés", expuso.

En relación al partido que ganó anoche su equipo 2-0 a Juárez, en el compromiso de ida de las semifinales de la liga de Ascenso, Maradona agradeció poder estar cada vez más cerca del título y recordó que pasó muchas penurias antes de llegar a México. "El fútbol paga, tarde o temprano. Si no fuera por un fraude que hizo mi colaborador Alejandro Mancuso al falsificar mi firma, yo sería el técnico de la selección argentina, no tengo duda. Pero como creo en la amistad, pasamos muchas penurias, ahora en Sinaloa, es volver a vivir como técnico", manifestó.

Tras el Mundial de Sudáfrica, Mancuso falsificó para una empresa china de videojuegos la firma de Maradona, por lo que éste dejó a la selección argentina y se fue al Al Wasl y luego con el Al Fujairah antes de llegar a Dorados en septiembre pasado.