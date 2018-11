El futbolista del FC Barcelona, Rafinha Alcántara, ha querido corregir las declaraciones de su padre Mazinho en un acto contra el Cáncer ante los medios en las que aconsejó a su hijo dejar el conjunto azulgrana en busca de más minutos, a lo que el futbolista brasileño ha querido corregir.

"Si no me convocan, soy el primero que al día siguiente saldré a correr más. Son los valores que me transmitió mi padre. Creo que las declaraciones que hizo el otro día estuvieron equivocadas. Sólo me queda esforzarme", ha declarado el futbolista brasileño durante el acto.

Rafinha ha sido también preguntado sobre una posible vuelta de Neymar al conjunto azulgrana, a lo que el brasileño ha respondido que "me encantaría que Neymar volviera al Barça. Es uno de los mejores jugadores del mundo. Pero no es algo que hablemos en el vestuario".

El mediocentro azulgrana también ha hablado sobre el caso de Dembélé y su integración en el equipo. "No voy a juzgar a un compañero. Le veo comprometido en los entrenamientos y eso es lo que importa", afirma. Por último y acerca de su futuro en el FC Barcelona, Rafinha ha concluido que "soy jugador del Barça y estoy completamente comprometido con el Barça".