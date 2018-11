La renovación de Iker Muniain por el Athletic Club hasta el 30 de junio de 2024 se trata de uno de los casos más extraños en el mundo del fútbol moderno ya que en su nuevo contrato entre ambas partes no se contempla ninguna cláusula de rescisión de contrato, un hecho único en el fútbol español.

Como informó el equipo bilbaíno en el día de ayer mediante un comunicado con una fotografía del presidente y el jugador, el Athletic y el jugador navarro "han acordado eliminar la posibilidad de resolver anticipadamente el contrato mediante el abono de una cláusula de rescisión".

El Athletic Club y el jugador @IkerMuniain10 han suscrito la renovación del contrato del futbolista, que permanecerá en la disciplina rojiblanca hasta el 30 de junio de 2024. No habrá cláusula de rescisión. #AthleticClub pic.twitter.com/NMJlLAYxrK — Athletic Club (@AthleticClub) 21 de noviembre de 2018

"Es muy simple. No me quiero poner un precio porque no quiero estar en venta. Quiero ir de a mano del club hasta el final. Cualquier equipo puede pagar una cláusula, aunque sea alta. No quiero estar en el mercado. Quiero estar siempre aquí", ha concluido el internacional español en rueda de prensa tras el entrenamiento del equipo en Lezama.

"Es una forma de agradecer al club bilbaíno el apoyo que me ha dado siempre, incluso en los malos momentos", afirmó Muniain durante el día de ayer que llegó en infantiles al conjunto bilbaíno y va a cumplir diez temporadas en el Athletic Club.