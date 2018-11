Carlos Sainz confiesa que le da "rabia" la marcha de Fernando Alonso de la F1

El español Carlos Sainz (Renault), que el año que viene ocupará el sitio que dejará libre en McLaren su compatriota Fernando Alonso, que este fin de semana disputa en Abu Dabi su último Gran Premio, indicó que le da 'un poco de pena y un poco de rabia que' el doble campeón mundial asturiano de Fórmula Uno no siga el año próximo en la categoría reina del automovilismo.

'Si fuese aficionado y me tocase ver las carreras desde casa estaría un poco 'depre', porque a mí siempre me gustaba ver correr a Fernando, de hecho ponía la F1 para verle correr', explicó Sainz, de 24 años, este jueves en el circuito de Yas Marina.

'Ahora que estoy dentro (de la Fórmula Uno) tengo mis carreras y mis cosas y es diferente, pero lo que sí tengo claro es que no luchar el año que viene contra Alonso va a ser raro. Que no esté en la Fórmula Uno en la primera carrera del año que viene va a ser novedad; y a mi sinceramente me da un poco de pena, un poco de rabia', manifestó el madrileño, hijo del doble campeón mundial español de rallys de idéntico nombre.

'Pero, aparte de piloto, es amigo mío y lo primero que quiero es que se lo pase bien donde vaya. Que disfrute y que enseñe a todo el mundo lo que vale', manifestó Carlos Sainz sobre Alonso este jueves en la capital de los Emiratos Árabes Unidos.