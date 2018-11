Benzema: "Ya no está Cristiano, ahora me toca a mí y estoy preparado"

Para muchos Karim Benzema tiene que dar un paso adelante en sus cifras anotadoras, sobre todo teniendo en cuenta la circunstancia de la marcha de Cristiano Ronaldo. El francés no rehuye de la responsabilidad y asume el liderato: "Antes teníamos a Cristiano y ahora no, así que ahora me toca a mí y estoy preparado para eso", ha asegurado el francés en Real Madrid TV.

"Intentaré marcar muchos goles. Cada partido quiero marcar, no me voy a poner una cifra en la cabeza. ¿35 goles? Me gusta esa cifra, pero me gusta marcar y dar asistencias". El tercer capitán del Real Madrid asume el papel ya que es "algo que me da confianza. Me gusta hablar con los compañeros y ayudar a los jóvenes".

Sobre Santiago Hernán Solari, sustituto de Julen Lopetegui en el banquillo del Real Madrid, dijo que "sabe mucho de fútbol" y que le gusta su sistema con mucha posesión y ataques rápidos. "Es un entrenador muy bueno para nosotros. Ahora estamos muy bien y vamos a continuar", declaró.

"Siempre me piden más. El Madrid es el mejor club del mundo y siempre se nos pide más a los jugadores, y al delantero más goles y más asistencias", añadió el delantero en una entrevista en la que estuvieron presentes Xabi Alonso y Arbeloa. Para el primero, Benzema es "de los perfiles de delantero que me gustaba tener de compañero y que me gusta tener de entrenador (...) Cuando Karim juega bien el equipo juega bien". También Arbeloa opinó sobre su figura: "Para mi Karim es un 10 en todo (...) es el delantero que mejor se asocia del mundo".