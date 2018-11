Fran Garagarza: "Del Madrid ficharía a Benzema"

La visita del Real Madrid a Ipurúa está marcada a rojo en el calendario de la afición armera. A pocas horas de recibir a los de Solari, Fran Garagarza visitó los estudios de la Cadena Ser para hablar del actual campeón de Europa.

"Del Madrid ficharía a Benzema, porque tiene gol y eso es lo más difícil de encontrar. A nosotros nos daría lo que necesitamos para lograr el objetivo", explica Garagarza. Cuando le preguntan por el Balón de Oro de este año, no duda. "Se lo daría a Modric. Cuando él no está bien el equipo es diferente, y cuando está bien mucha gente crece porque hace mejores a sus compañeros. Eso es ser determinante. Además, desde fuera, me parece que transmite unos valores muy importantes".

Cuando le pedimos que defina con una palabra a los mejores jugadores blancos, se moja: Benzema es calidad, Ramos, liderazgo; Bale, atleta; Isco, magia; Carvajal, pundonor, y Modric, talento.

Para cerrar la entrevista, analiza al Real Madrid desde su óptica de director deportivo. "Me gusta el Real Madrid, su filosofía. La política de fichajes, apostando por el jugador nacional y con una edad media baja, es importante. Aunque ahora no esté cumpliendo las expectativas son candidatos a todo"