El PP se divide por el recurso al decreto de exhumación de Franco

El PP anunció en agosto su intención de recurrir ante el Constitucional el decreto de exhumación de Franco y ha llegado el momento de tomar una decisión. El próximo lunes se acaba el plazo para poder hacerlo. Por eso, hace tan solo unos días, Pablo Casado reunió a los suyos, les preguntó su opinión y se dio cuenta de que su partido está muy dividido en este asunto.

Por un lado, se encuentran los que quieren dar el paso. "Es por una cuestión de forma, no de fondo", explican desde el Grupo Popular. En el Congreso sostienen que se deben impugnar todos aquellos decretos que no sean urgentes y consideran que este, desde luego, no lo es. Les parece que Pedro Sánchez "solo quiere remover el pasado para ocultar el presente".

Además, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, defendió esta posición hace unos meses y, por eso mismo, algunos dirigentes piensan que no conviene dar marcha atrás. Recuerdan que se comprometieron a ello y temen que alguien les venga ahora con que no cumplen su palabra.

Por otro lado, en el PP hay un sector que no desea saber nada del franquismo. Están seguros de que les pasará factura. Creen que el recurso puede "generar un gran rechazo social" y no quieren que nadie les señale diciendo que están bajo las órdenes de la familia del dictador. Dentro de este grupo piensan que con este recurso se consolidará, además, la 'derechización' de su partido.

Pero es que todos los populares son conscientes de que van perdiendo apoyos por este flanco y hay quien reconoce que quedarse de brazos cruzados en estos momentos solo puede servir para que algunos de sus votantes se vayan a Ciudadanos o a Vox.

Así que la decisión final está en manos de Casado. En su partido, creen que finalmente se presentará el recurso porque es lo que se prometió y reconocen que, si eso ocurre, tendrán que hacer mucha pedagogía.

No hay nada cerrado pero si lo hacen defenderán que el PP es "coherente" con la postura mantenida desde el principio, lejos de ideologías. "Nos abstuvimos en la votación del Congreso porque no nos interesaba ni importaba este tema. Lo que estamos diciendo es que no puede ser vía decreto", comentan.

Desde luego, Casado prefiere otros debates. No deja de repetir que no va a perder "ni un minuto" en hablar de Franco. Aunque hoy ha aprovechado su entrevista en la Cadena SER para denunciar el cinismo del Gobierno con otras dictaduras y anunciar, ya de paso, que su formación presentará en diciembre la Ley de la Concordia.