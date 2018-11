La nueva ley, ¿nos ampara o nos desprotege ante el spam político?

La nueva ley de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales que se aprobó este miércoles en el Senado persigue aumentar la privacidad personal e incluye derechos digitales como la desconexión laboral, 'el olvido' en internet o el testamento virtual. Su artículo '58 bis' establece que "la recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas que lleven a cabo los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales se encontrará amparada en el interés público únicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas". Pero más adelante choca con la piedra que ha dado tanto de qué hablar al señalar que "los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral".

Ese punto hizo que Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea fuera el único grupo que votase en contra de la ley e incluso va a recurrir al Constitucional. La senadora Celia Cánovas justificaba su decisión afirmando que la nueva norma "puede abrir la puerta a que las opiniones políticas sean grabadas y almacenadas" y añadía que, "en un momento en el que grupos de extrema derecha utilizan las denominadas fake news (noticias falsas) para difundir sus mensajes, es alarmante que esta ley deje un cauce abierto para que una información que pertenece a la propia ciudadanía pueda utilizarse para estos fines".

"Lo que aporta es regulación"

No entiende esa alarma Ricard Martínez, catedrático de privacidad y transformación digital en la Universidad de Valencia, porque asegura que los partidos ya manejan nuestros datos desde hace tiempo: "Lo que aporta es una regulación, primero acota el periodo a sólo periodo electoral, no para siempre. Con ello acota la finalidad, como ya está recogido en la Constitución: promover el debate entre la opinión pública para tener una opción electoral. Además, se facilita el derecho de oposición. Un partido que quiera utilizar estos datos tiene unas garantías adicionales: analizar los riesgos, evaluar el impacto en los derechos de las personas y documentarlo, justificar sus decisiones y, por supuesto, si alguien se opone, no tratar ni una vez más ese dato". Porque en caso de recibir un WhatsApp o un SMS con el llamado spam político, desde la primera vez el usuario podrá ordenar que nunca más se le mande un mensaje así. Eso sí, varias asociaciones de consumidores desconfían de la facilidad de este proceso.

Ricard Martínez, como otros expertos, reconoce en Hora 25 que la redacción del artículo no es clara pero se pregunta qué es preferible: "Que tengan nuestros datos y nos manden una oferta electoral, aunque nos podamos oponer, o que los partidos compren publicidad en redes sociales donde se va a perfilar a los usuarios por su ideología". Para este catedrático, lo que persigue esta nueva ley es regular la utilización que se hace de los datos que hacemos públicos en redes sociales y que no ocurra "de espaldas a los usuarios" como hasta ahora.

"Es lo más parecido a un artefacto nuclear"

La redacción de esa parte del artículo es tan confusa que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) emitió un comunicado con su "interpretación" donde afirma que la ley no permite el tratamiento de datos personales para la elaboración de perfiles basados en opiniones políticas. Ricardo Barrasa, presidente de ISACA (una asociación independiente de expertos en datos), señala que "en el BOE no se va a publicar esa interpretación" de la AEPD sino la norma tal cual se ha redactado y advierte de las lagunas: "Van a recoger datos de las páginas web pero no se acota la tipologías de datos. Se especifica que será durante el periodo electoral pero nada indica que los vayan a borrar posteriormente". En su opinión, esto es lo más parecido a "un artefacto nuclear": "La única forma de cumplir con las garantías del reglamento general de la protección de datos es que esta información no exista".