Una actriz sostiene que Tom Cruise administraba los castigos a altos cargos de la Cienciología

La actriz y exmiembro la iglesia de la Cienciología, Leah Remini, afirmó que el actor Tom Cruise ostenta un cargo de gran relevancia dentro de la organización. En una entrevista concedida a la revista The Daily Beast, la interprete sostuvo que la estrella de Hollywood "conoce los abusos que se producen en la Cienciología".

"La gente piensa que Cruise es una víctima inocente en todo esto. La mayor parte de los cienciólogos lo son, pero él no está en la misma categoría que un cienciólogo medio", declaró, añadiendo que el actor "ha administrado castigos personalmente a altos cargos de la iglesia".

Tom De Vocht, exmiembro de la fuerza policial interna de la organización citado por la revista, apoya la postura de Remini y asegura que Cruise y Miscavige "Son iguales. Tienen personalidades muy similares, los dos tienden a mirarse el ombligo. Es mejor no mirarlos mal o hablar mal de ellos, y sobre todo es mejor no ser mejores que ellos en ningún aspecto". Miscavige fue el padrino de boda de Tom Cruise con Katie Holmes hace doce años.

La portavoz de la iglesia de la Cienciología, Karen Pouw, ha expresado su rechazo hacia las palabras de la actriz. "Esa entrevista es una maniobra de publicidad para promocionar su falso reality show. Mientras los medios de entretenimiento sigan imprimiendo las mentiras de Remini, su fanatismo antirreligioso va a tener voz".

Leah Remini conto a la presentadora Ellen DeGeneres que dejó la organización porque "había abierto los ojos" a pesar de la dificultad que supuso: "Perdí muchos amigos porque no me permitían hablar con ellos o con mi familia. No me arrepiento de esta decisión".

La actriz Leah Remini en el programa de Ellen DeGeneres / Cadena SER