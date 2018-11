Locura y amenaza de cierre de La Bombonera a dos días de la Libertadores

Unos 50.000 hinchas de Boca Juniors llenaron este jueves el estadio de La Bombonera para brindarle apoyo a su equipo antes de la final de la Copa Libertadores contra su clásico adversario, River Plate, en un entrenamiento abierto al público organizado por el club.

La idea, denominada Bombonerazo, se originó en las redes sociales entre los simpatizantes después del empate 2-2 como local en el encuentro de ida y fue aceptada por la directiva xeneize. La final entre River y Boca es la primera entre dos clásicos rivales y entre los dos clubes más populares de un país en más de seis décadas de la Libertadores.

Una hora antes del comienzo del entrenamiento, el club anunció que el estadio había alcanzado la capacidad máxima de 49.000 espectadores, aunque el público forzó accesos y siguió ingresando. En tanto, la policía dijo que unas 10.000 personas quedaron fuera del recinto.

Los simpatizantes recibieron a los futbolistas con aplausos y cantos de aliento, bajo las consignas de vencer a su clásico rival y ganar la Copa luego de 11 años el próximo sábado. Por su parte, River anunció que se agotaron las 66.000 localidades para la final.

Clausura del campo

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció este jueves la clausura de La Bombonera por exceso de aficionados en ese entrenamiento. Si Boca no logra cambiar esta medida no solo no podrá celebrar el sábado si consigue su séptima Copa Libertadores, sino que tampoco podrá recibir al Atlético de Tucumán en La Bombonera el próximo 9 de diciembre por la Superliga argentina.

El presidente Daniel Angelici admitió esta clausura y anunció: "Recibimos el acta y los abogados del club están trabajando. Mañana (viernes) haremos el descargo para levantar la clausura. El acta señala que hubo más gente de la que podía entrar y ocuparon las escaleras y las salidas de emergencia", señaló el principal dirigente del equipo xeneize.